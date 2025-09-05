Bronzana medalja za BiH na Evropskoj juniorskoj olimpijadi iz informatike

Ali Huremović
Bronzana medalja za BiH na Evropskoj juniorskoj olimpijadi iz informatike

Mladi informatičari iz Bosne i Hercegovine nastavili su nizati uspjehe na međunarodnoj sceni, što potvrđuje bronzana medalja Amira Karamovića osvojena na Evropskoj juniorskoj olimpijadi iz informatike (EJOI 2025), održanoj u bugarskom gradu Shumenu.

BiH su na ovom prestižnom takmičenju predstavljali Amir Karamović (JU OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Sarajevo), Tarik Odžak (JU OŠ “Grbavica I” Sarajevo), Marko Zarić (OŠ “Sveti Sava” Gacko) i Aleksej Popović (OŠ “Sveti Sava” Zvornik).

Medalja Amira Karamovića potvrđuje da BiH ima mlade informatičare sposobne da pariraju vršnjacima iz najrazvijenijih evropskih zemalja. Iza ovog uspjeha stoji predani rad njegove nastavnice informatike Azre Kreho.

Njihov rezultat pohvalila je i ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović, naglašavajući da uspjeh pokazuje snagu znanja i upornosti, ali i rezultate kontinuiranih ulaganja u obrazovanje.

– BiH ima generacije mladih ljudi koji mogu rame uz rame sa svojim vršnjacima iz cijele Evrope. Njihov uspjeh je naš zajednički ponos i potvrda da ulaganja u obrazovanje donose rezultate. Nastavljamo podržavati izvrsnost jer je to najbolja investicija u budućnost – poručila je ministrica.

Samo takmičenje, organizirano po uzoru na Međunarodnu olimpijadu iz informatike, zahtijevalo je da učenici u dva dana, u ograničenom vremenu, riješe složene algoritamske zadatke, što je bio pravi test znanja, koncentracije i snalažljivosti.

Kompletne pripreme, selekciju učenika i organizaciju putovanja realiziralo je Udruženje informatičke olimpijade u BiH, dok je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS finansijski podržalo odlazak učenika iz Kantona Sarajevo.

Iz Ministarstva ističu da, zajedno s Vladom KS, kontinuirano ulažu u obrazovanje gradeći sistem u kojem se znanje i izvrsnost prepoznaju i nagrađuju.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Ministarstvo sigurnosti BiH: Nema opstrukcija u pregovorima o graničnim prijelazima s Hrvatskom

Tuzla i TK

Dnevnik TV Slon Crno i bijelo /VIDEO/

BiH

Za projekte unapređenja lovstva u Tuzlanskom kantonu izdvojeno 850.000 KM

Dijaspora

Općina Kalesija pokrenula aktivnosti za uspostavu registra dijaspore

Istaknuto

Državljanin BiH pokušao prokrijumčariti 120 kilograma droge u Crnoj Gori

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]