Čaršijska džamija u Tuzli: Obilježeni Lejletul Miradž i Dan vakifa uz snažne poruke vjere i zajedništva

U Čaršijskoj džamiji u Tuzli održan je centralni program povodom obilježavanja Lejletul Miradža i Dana vakifa u organizaciji Medžlisa Islamske zajednice Tuzla. Programu su prisustvovali muftija tuzlanski dr. Vahid ef. Fazlović, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Tuzla hafiz Ahmed ef. Huskanović, imami i veliki broj vjernika, koji su u ispunjenoj džamiji zajedno podsjetili na poruke ove mubarek noći i trajnu vrijednost vakufa.

Na početku programa prisutnima se obratio hafiz Nedim ef. Dervišević, imam Čaršijske džamije, koji je uputio riječi dobrodošlice i naglasio značaj zajedničkog okupljanja u ovakvim prilikama. U nastavku, glavni imam hafiz Ahmed ef. Huskanović istakao je da je obilježavanje Lejletul Miradža i Dana vakifa prilika da se u posebnoj duhovnoj atmosferi izrazi zahvalnost svim vakifima koji su kroz historiju ulagali svoj imetak u opće dobro i jačanje zajednice.

Kazao je da upravo vakifi svjedoče o širini i plemenitosti našeg naroda, koji svoje bogatstvo ostavlja u trajno dobro za džamije, medrese i Islamsku zajednicu, te da s takvom tradicijom imamo puno razloga za ponos.

Vaz je kazivao hafiz Ahmed ef. Rahmanović, imam džamije Kralj Abdullah, koji je govorio o značenju i povezanosti Lejletul Kadra i Lejletul Miradža. Istakao je da islamski učenjaci Lejletul Kadr smatraju važnijom za ummet, dok je Lejletul Miradž posebna počast Poslaniku, a.s., ali da Miradž nosi snažnu poruku i za sve vjernike, jer su počasti i deredže koje je Poslanik, a.s., doživio ujedno i počasti njegovim sljedbenicima.

Podsjetio je da su Isra i Miradž došli u jednom od najtežih perioda života Muhammeda, a.s., nakon gubitka supruge Hatidže i amidže Ebu Taliba, naglašavajući da velike promjene i olakšanja ne dolaze iz zone komfora, već kao plod strpljenja, ustrajnosti i Allahove nagrade. U tom kontekstu govorio je i o važnosti iskrenosti, podsjećajući na ulogu Ebu Bekra, r.a., i poručio da nijedna zajednica ne može opstati bez iskrenih ljudi.

Muftija tuzlanski dr. Vahid ef. Fazlović u svom obraćanju istakao je da muslimani s jedne strane osjećaju spokoj zbog stanja u Mesdžidul haramu u Mekki, ali i duboku zabrinutost i bol zbog stanja u blizini Mesdžidul Aksaa. Naglasio je da nepravda koja se čini na tom svetom mjestu pogađa cijelo čovječanstvo i da muslimani ne smiju prestati upućivati dove i nadati se Allahovoj pomoći.

Govoreći o porukama Lejletul Miradža, muftija je podsjetio na važnost namaza i pozvao vjernike da preispitaju kvalitet svojih ibadeta, naglašavajući da je namaz temelj vjere i vrata koja otvaraju sve drugo dobro u životu vjernika.

O aktivnostima u oblasti vakufa tokom 2025. godine govorio je Elmedin Avdibašić, viši stručni saradnik za vakufe Medžlisa Islamske zajednice Tuzla. Istakao je da su ostvareni značajni rezultati, te da su na području ovog medžlisa uručene 122 vakufname, dok su vjernici kroz uvakufljenje izdvojili ukupno 640.065 KM.

Posebnu pažnju izazvao je podatak da su najmlađi vakifi u 2025. godini bili Omazić Nurdin i Muhamed, kojima je ovom prilikom uručena vakufnama. Njihov čin uvakufljenja istaknut je kao snažna poruka o važnosti odgoja u duhu solidarnosti i trajnog dobra od najranije dobi.

Svečani program upotpunjen je mevludskim programom u izvedbi članova hora Gazi Turali beg, čime je večer u Čaršijskoj džamiji dodatno dobila na duhovnoj i svečanoj atmosferi.