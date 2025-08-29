Čović poručuje da se neće kandidovati za člana Predsjedništva

Predsjednik HDZ-a i HNS-a BiH Dragan Čović ocijenio je u razgovoru za RTV Herceg-Bosne kako se Bosna i Hercegovina nalazi u dubokoj krizi, naglasivši da nijedna institucija izvršne i zakonodavne vlasti na razini BiH ne funkcionira u punom kapacitetu.

– Već godinu dana opet živimo u ambijentu u kojem se bavimo sami sobom, podapinjemo jedni druge i ne rješavamo nijedan ozbiljan problem. Nijedna institucija izvršne i zakonodavne vlasti na razini Bosne i Hercegovine, rekao bih, ne funkcionira u punom kapacitetu, što nije dobro – rekao je Čović.

Rekao je da su na nižim razinama uspjeli očuvati vrijednosti i odnose te koalicijski kapacitet uspostavljen 2022. godine, naglasivši pritom da griješe oni koji očekuju da će netko drugi donositi odluke umjesto njih.

Istaknuo je da je izvor sadašnje krize upravo u pokušajima izbjegavanja uvažavanja vrijednosti triju konstitutivnih naroda, njihova legitimnog predstavljanja i konstitutivnosti kao temeljne ustavne kategorije, što je, po njemu, dovelo do blokade svih procesa u Bosni i Hercegovini.

– Alternativne ili alibi politike, u kojima bi za nas odluke donosio OHR ili bilo tko drugi, po meni su promašene. Ako u ovih 30 godina nismo naučili da je Bosna i Hercegovina daleko od onih koji brinu o geopolitičkom ambijentu i stabilnosti, onda se zavaravamo – rekao je Čović, pojasnivši da se ne treba nadati kako će netko izvana napraviti novi aneks Daytona ili korigirati postojeći, odnosno napisati ustav BiH.

Kazao je i kako treba ojačati partnerstvo i jednu novu dimenziju vratiti u suradnji Bošnjaka i Hrvata u Bosni i Hercegovini.

– Trebamo sjesti zajedno i vjerujem da ćemo već idući tjedan imati takav dogovor s partnerima iz FBiH kako bismo ozbiljno razgovarali. Ne o Federaciji, jer smo taj segment izvršne i zakonodavne vlasti zaštitili za sljedeću godinu, nego općenito o tome kako bošnjačko-hrvatsku suradnju u Federaciji podići na višu razinu i time pomoći funkcioniranju BiH – rekao je Čović.

Upitan o ulozi Milorada Dodika u trenutačnoj političkoj krizi i mogućim scenarijima njezina rješavanja, Čović je ocijenio kako BiH već živi najgori scenarij. Pojasnio je da je riječ o potpunoj blokadi suradnje između institucija BiH i onih iz Republike Srpske, koja je u Daytonu definirana kao stvarnost s jasnim teritorijalnim, izvršnim, zakonodavnim i sudbenim okvirom.

– Ne možete doći u neke institucije, voditi procese i kad taj proces završi i dođe neka odluka, neki čin djelovanja, da vi onda kažete ja to ne uvažavam – kazao je Čović.

Govoreći o europskom putu zemlje, kazao je kako je za napredak dovoljno usvojiti dva zakona, imenovati glavnog pregovarača i prihvatiti plan, što je, kako je rekao, moglo biti urađeno još prije dvije godine. Umjesto toga, političke blokade usporile su proces, a time je bošnjačka politika, smatra, dala dodatne argumente Banjaluci da osporava europski put BiH.

– Umjesto da pokažemo jesmo li napravili išta za ubrzan put Bosne i Hercegovine, u Sarajevu se vode nadmetanja oko toga tko je više dao, Mili ili Draganu, i tako zemlja stoji u mjestu – poručio je Čović, naglasivši kako u takvom okruženju nitko ne može biti zadovoljan.

Kada je u pitanju FBiH, rekao je da su vrlo rijetko bila preglasavanja na Vladi Federacije.

– U osnovi smo dali sebi zadatak i idući tjedan imamo intenzivne razgovore opet na razini Federacije; kako u ova četiri mjeseca do kraja godine osmisliti 2025. i 2026. koja je izborna godina, u funkciji stabilnosti u Federaciji. I vjerujem da ćemo uspjeti – istaknuo je.

Na pitanje hoće li se na tim sastancima otvoriti i teme s državne razine, poput izbornog zakona, Čović je kazao da izborna kampanja već hvata zamah.

– Neki to rade već godinu dana, neki su počeli nedavno, međutim, prerano je. Ovo je maraton i bojim se da oni koji sprintaju u maratonu neće dočekati ciljnu crtu. S te strane se ne opterećujemo – rekao je.

Dodao je da će HDZ BiH imati svoju klauzuru početkom listopada, točno 12 mjeseci uoči izbora.

– Osmislit ćemo našu strategiju i sve ono što trebamo uraditi da dočekamo spremni iduće izbore u različitim varijantama izbornog zakona i odnosa. Ovih dana intenzivno razgovaram o koalicijskom kapacitetu kada su u pitanju druga dva naroda, i u tom duhu ćemo idući tjedan sjesti s jako puno stranaka iz Sarajeva, ali i šire, i razgovarati da vidimo gledamo li na sličan način na vrijeme ispred sebe – kazao je.

Na pitanje hoće li biti kandidat za hrvatskog člana Predsjedništva BiH, Čović je odgovorio da neće.

– Sigurno ne. Pa nisam ni prošli put bio, sigurno da ne bude špekulacija oko toga. Ali nam je odgovornost da ponudimo nekoga tko može zastupati politiku hrvatskog naroda, istovremeno i hrvatske politike, ali i politike za BiH na međunarodnoj sceni, i da naravno ima dovoljno autoriteta i iskustava za to unutar BiH – zaključio je predsjednik HDZ-a BiH.