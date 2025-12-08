CPR Tuzla: Magija plesa u četvrtak na sceni Narodnog pozorišta Tuzla

Nedžida Sprečaković
Plesni performans članova Centra za ples i rekreaciju Tuzla, na kojem će se predstaviti brojne sekcije Centra i rezultati njihovog rada tokom ove godine, bit će održan u četvrtak u Narodnom pozorištu Tuzla, sa početkom u 19 sati.

Centar za ples i rekreaciju Tuzla nudi raznovrsne plesne i rekreativne programe, za sve uzraste i nivoe iskustva. Standardni i latinoamerički plesovi, hip-hop, balet, zumba, plesni aerobik, kao i plesna rekreacija za starije od 60 godina, samo su neki od njihovih programa. Mnogi od njih će se ove večeri pojaviti na sceni Narodnog pozorišta Tuzla.  Instruktori ovih plesnih skupina obećavaju prije svega dobru zabavu i pozitivnu energiju.

„Radili smo tokom cijele godine, vrijedno trenirali, nastupali, takmičili se, ostvarili napredak i dobre rezultate. Ovo je izvrsna prilika da sa našim sugrađanima podijelimo tu radost i pokažemo rezultate našeg rada.“, kazao je Alan Alagić uputivši poziv svim sugrađanima da se pridruže i uživaju u magičnoj atmosferi, naglašavajući da je ulaz slobodan.

Podsjećanja radi, u CPR Tuzla su tokom godine realizovani i brojni projekti kroz besplatne plesne radionice za djecu, mlade i odrasle, sa ciljem da omoguće svima da otkriju radost plesa i razvijaju svoje vještine.

