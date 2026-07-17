Crnadak tvrdi da zna ko će biti novi visoki predstavnik u BiH

Zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak tvrdi da mu je poznato ime osobe koja bi uskoro trebala preuzeti dužnost visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.

Crnadak je na Facebooku naveo da budući visoki predstavnik trenutno nije među imenima koja su se pojavljivala u javnosti, ali da će imati punu podršku Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država.

Prema njegovim riječima, vlasti u Republici Srpskoj javno ne podržavaju nastavak mandata vršioca dužnosti visokog predstavnika Louisa Crishocka kako se ne bi zamjerile Rusiji, dok su mu, kako tvrdi, podršku poslale neformalnim kanalima.

Crnadak smatra da predstavn