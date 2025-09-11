Crnadak: Stanje bezbjednosti u RS postaje horor film

Šef Kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak ocijenio je da stanje bezbjednosti u ovom entitetu, posebno za one koji kritički govore o društvenim prilikama, poprima zabrinjavajuće razmjere.

– Stanje bezbjednosti u Republici Srpskoj, posebno za one koji imaju kritički stav o stanju u društvu, postaje horor film – istakao je Crnadak, komentarišući sve češće napade na opozicione političare.

Prema njegovim riječima, za ovakvo stanje postoji više razloga, ali ključnu odgovornost vidi u predsjedniku RS Miloradu Dodiku i javnom servisu.

– Sa te dvije tačke godinama se kreira mržnja prema svakome ko misli drugačije, oni truju vlastiti narod i trude se da ljudi budu što više zatucani i sluđeni, kako bi sa njima lakše manipulisali. Dodik i RTRS su polazna tačka svih naših podjela, izvor zla, primitivizma, bahatosti i pohlepe, vrijednosti koje pokušavaju nametnuti kao najvažnije – naglasio je Crnadak.

Izrazio je i podršku lideru stranke Za pravdu i red Nebojši Vukanoviću, kojem je sinoć zapaljen automobil ispred porodične kuće.

– Pobijedićemo, pobijediće narod, pobijediće Republika Srpska – poručio je Crnadak.

On je upozorio da je stanje krajnje alarmantno.

– Ako imate situaciju gdje ljudi koji iskreno preziru i nasilje i oružje, tu ubrajam i sebe, razmišljaju da se naoružaju i lično organizuju svoju i bezbjednost svojih porodica, onda je stanje krajnje alarmantno – napisao je Crnadak u objavi na društvenim mrežama.