Crnadak: SNSD godinama nanosila ogromnu štetu društvu u Republici Srpskoj

Zastupnik Partije demokratskog progresa (PDP) u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Igor Crnadak, poručio je da je vlast koju predvodi SNSD „godinama nanosila ogromnu štetu društvu u Republici Srpskoj“, ističući da je „korupcija postala normalna pojava, a najgore ljudske osobine – pohlepa, bahatost i ulizivanje – pretvorene su u poželjne vrijednosti“.

„To je dovelo do velikog raseljavanja, prije svega mladih ljudi, koji ne odlaze zbog nedostatka posla, nego zbog nedostatka slobode i pravde, zbog nepovjerenja u institucije i zbog opšte neizvjesnosti“, rekao je Crnadak, dodajući da su građani svjesni da je pred njima borba „za oslobođenje institucija Republike Srpske i potpuni zaokret u poimanju odgovornosti, vršenja vlasti i potrebe da pravda stigne one koji su stotine miliona našeg novca uzeli za sebe“.

Crnadak smatra da politički centar u RS-u više ne postoji, te da je „jedini blok koji je danas potreban Republici Srpskoj onaj u kojem će sve stranke i pojedinci koji žele stvarne promjene napraviti dogovor i jasno poručiti – nema saradnje sa SNSD-om i nema saradnje sa najodgovornijim pojedincima iz vrha režima“.

Naglašava da takav blok mora imati „što bolje prolazno vrijeme 23. novembra“, te da treba odnijeti pobjedu s dva kandidata na izborima 2026. godine.

„Taj blok treba da, kao cjelina, vodi formiranje sljedeće Vlade RS i zadaje njene prioritete, jer ako tempo budu diktirali pojedinci iz režima, neće biti promjena, neće biti vraćanja nade i optimizma našem namučenom narodu. Kao u Crnoj Gori, kad su u bloku protiv Mila i DPS-a bile razne opcije, od Amfilohija do Dritana, tako mora biti i ovdje – a svi van toga biće na drugoj strani“, poručio je Crnadak.