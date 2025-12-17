Ćutahija: Evropski put BiH ne stoji zbog nedostatka rješenja ili stručnog znanja, već zbog političkih blokada

Prema posljednjem Izvještaju Evropske komisije, Bosna i Hercegovina nije ostvarila nikakav suštinski napredak na evropskom putu, a povlačenje ključnih evropskih zakona i odluke o imenovanju glavnog pregovarača s dnevnog reda Vijeća ministara BiH dodatno potvrđuje takvu ocjenu, izjavio je danas za Fenu direktor Vanjskopolitičke inicijative BiH Haris Ćutahija.

– Ovim potezima se direktno odgađa otvaranje pregovora o članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, jer se ne ispunjavaju osnovni politički i institucionalni uslovi koje EU zahtijeva – upozorava Ćutahija.

Po njegovim riječima, ovakva blokada je jasan pokazatelj nefunkcionisanja državnih institucija, za šta najveću odgovornost snose SNSD i HDZ BiH.

– SNSD sistematski koristi mehanizme entitetskog veta kako bi spriječio jačanje državnih institucija, posebno u oblasti pravosuđa, dok HDZ BiH takvo stanje održava insistiranjem na dodatnim političkim uslovima i korekcijama koje nisu dio evropskih zahtjeva, čime se reforme svjesno razvlače i obesmišljavaju – rekao je Ćutahija.

Po njegovim riječima, posljedice su višestruke: BiH gubi kredibilitet pred Evropskom unijom, prolongira pristup evropskim fondovima i ostaje bez realne šanse da uđe u narednu fazu integracija. Umjesto početka pregovora o članstvu, zemlja se vraća u stanje političke stagnacije, dok ostale zemlje regije nastavljaju napredovati.

– Ovo jasno pokazuje da evropski put Bosne i Hercegovine ne stoji zbog nedostatka rješenja ili stručnog znanja, već zbog političkih blokada koje evropske integracije koriste kao sredstvo unutrašnjih ucjena, a ne kao strateški cilj države – zaključio je direktor Vanjskopolitičke inicijative BiH Haris Ćutahija.