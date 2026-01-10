Danas je Svjetski dan smijeha: Kako smijeh čuva zdravlje i dobro raspoloženje?

Danas se širom svijeta obilježava Svjetski dan smijeha, dan posvećen podsjećanju koliko je smijeh važan za svakodnevni život, ali i za fizičko i mentalno zdravlje. Pokrenuo ga je 1998. godine indijski ljekar Dr. Madan Kataria, utemeljitelj pokreta Joge smijeha, s ciljem poticanja ljudi na smijeh radi boljeg zdravlja. Također, ovaj dan obilježava se s ciljem širenja pozitivne energije, međusobnog povezivanja ljudi i podsjećanja da je smijeh univerzalan jezik koji ne poznaje granice, godine ni razlike.

Smijeh ima snažan uticaj na tijelo. Tokom smijanja aktivira se veliki broj mišića, ubrzava se rad srca i poboljšava cirkulacija, što doprinosi boljem dotoku kisika u organizam. Istraživanja pokazuju da smijeh može smanjiti nivo hormona stresa, poput kortizola, te potaknuti lučenje endorfina, prirodnih „hormona sreće“, koji doprinose osjećaju opuštenosti i zadovoljstva. Redovno smijanje povezano je i s jačanjem imunološkog sistema, jer pozitivno utiče na odbrambene mehanizme organizma.

Kada je riječ o mentalnom zdravlju, smijeh ima jednako važnu ulogu. On pomaže u smanjenju anksioznosti i napetosti, olakšava nošenje sa svakodnevnim problemima i doprinosi boljem raspoloženju. Smijeh omogućava distancu od stresnih situacija, pomaže da se problemi sagledaju iz drugačije perspektive i često olakšava komunikaciju među ljudima. Zbog toga se sve češće koristi i kao dopuna u različitim terapijskim pristupima, posebno u radu s djecom, starijim osobama i pacijentima koji se suočavaju s dugotrajnim stresom ili bolestima.

Svjetski dan smijeha podsjeća da smijeh ne zahtijeva posebne uslove, skupu opremu ili mnogo vremena. Dovoljan je kratak trenutak radosti, razgovor s dragim ljudima ili sposobnost da se u svakodnevici prepozna nešto vedro. U svijetu prepunom brzine i pritisaka, smijeh ostaje jednostavan, ali moćan saveznik zdravlja i dobrog raspoloženja.