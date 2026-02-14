Danas je Valentinovo, dan posvećen ljubavi i pažnji

Danas se obilježava Dan zaljubljenih, poznatiji kao Valentinovo, datum koji je u mnogim zemljama posvećen ljubavi, pažnji i bliskosti među partnerima, ali i svima koje vežu emocije i naklonost. Svake godine 14. februara parovi razmjenjuju poruke, cvijeće i male znakove pažnje, a u posljednjim decenijama ovaj dan je prerastao u širi simbol slavljenja ljubavi u različitim oblicima.

Porijeklo Valentinova veže se za legendu o svetom Valentinu, svećeniku koji je, prema predanju, tajno vjenčavao parove u vrijeme kada su takvi brakovi bili zabranjeni. Kroz vijekove je datum dobio romantično značenje, a običaji su se prilagođavali kulturama i vremenu, od rukom pisanih pisama do savremenih digitalnih čestitki.

U gradovima širom regiona i Evrope danas se organizuju prigodni programi, tematske večere i kulturni događaji, dok cvjećare i knjižare bilježe pojačanu potražnju. Ipak, Valentinovo se sve češće doživljava i kao dan kada se pažnja poklanja prijateljima, članovima porodice i svima koji imaju posebno mjesto u nečijem životu.

Psiholozi često podsjećaju da simbolični gestovi i izražavanje emocija, bez obzira na datum, imaju pozitivan uticaj na odnose i lični osjećaj zadovoljstva, zbog čega mnogi ovaj dan koriste kao povod da izgovore riječi koje se u svakodnevnoj žurbi prečesto prešute.