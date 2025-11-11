Danas počinje isplata socijalnih davanja

Nedžida Sprečaković
Na računima branitelja sredstva pomoći
Na računima branitelja sredstva pomoći

Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona obavijestilo je javnost da danas, 11. novembra 2025. godine, počinje isplata socijalnih davanja.

Isplata obuhvata stalnu novčanu pomoć, podršku pronatalitetnoj politici, privremenu novčanu pomoć te refundaciju troškova ljekarskih pregleda.

Također, Ministarstvo finansija TK danas isplaćuje i novčanu naknadu porodiljama koje su u radnom odnosu, u ukupnom iznosu od 105.727,00 KM. Isplata se realizuje na osnovu dokumentacije koju je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK dostavilo 10. novembra 2025. godine.

Iz Ministarstva su poručili da će isplata ostalih oblika socijalnih davanja biti izvršena nakon što nadležno ministarstvo dostavi potrebnu dokumentaciju, o čemu će korisnici biti blagovremeno obaviješteni.

