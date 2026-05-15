Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21°C.

Danas u Tuzli očekujemo pretežno suho vrijeme s postepenim porastom temperature. Jutro je svježe uz temperature oko 8°C, dok će poslijepodne biti ugodno toplo do 22°C. Vjetar će biti slab do umjeren, sa udarima do 8 m/s. Preporučujemo slojevito oblačenje: laganu jaknu za jutro, a u toku dana možete je skinuti i ostati u laganoj dugoj ili kratkoj majici. Ne zaboravite udobnu obuću za šetnju.

Promjenljivo i vjetrovito vrijeme, uz padavine koje će biti izraženije na jugu i jugozapadu zemlje, kod osjetljivih osoba će uzrokovati lošije raspoloženje, kao i jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su meteopatske reakcije u vidu, glavobolje, reumatskih bolova, dekoncentracije, u drugom dijelu dana malaksalosti. Poželjno je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima.