Danas u Skenderiji Diplomatski zimski bazar: Sarajevo ponovo slavi najtopliju zimsku tradiciju

Najtoplija zimska tradicija Sarajeva danas se vraća u dvoranu „Mirza Delibašić“ Skenderija, gdje se od 11:00 do 17:00 sati održava Diplomatski zimski bazar 2025. godine.

Ovaj omiljeni humanitarni događaj ponovo okuplja ambasade, međunarodne organizacije i lokalne izlagače, nudeći posjetiocima priliku da istraže svjetske kulture, kuhinje i rukotvorine, dok istovremeno podržavaju djecu i mlade u potrebi širom Bosne i Hercegovine.

Dvorana Skenderija i ove godine pretvara se u šaroliku mapu nacija.

Posjetioci će tokom događaja moći isprobati raznovrsne kulinarske specijalitete iz gotovo svih krajeva svijeta – od španske paelje i norveških vafla, preko švicarskog rakleta i češkog piva, pa sve do japanskog sušija, talijanskog vina, brazilskog caipirinhe, švedskih ćufti i belgijskog pomfrita.

Svoje gastronomije i tradicije predstavlja niz ambasada, među kojima su Brazil, Češka, Slovenija, Grčka, Španija, Katar i mnoge druge države. Organizatori poručuju da će ovogodišnji bazar biti najbogatiji do sada, s ponudom koja spaja kulture, običaje i okuse iz cijelog svijeta, uz humanitarnu misiju koja čini srž ovog događaja.

Ambasade predstavljaju kulinarske specijalitete i kulturne tradicije iz svojih zemalja, a među najbogatijim ovogodišnjim ponudama ističe se štand Ambasade Države Katar.

Posjetioci će moći uživati u rukotvorinama, jedinstvenim poklonima, poslasticama, kao i zabavnom kutku za djecu. Kao i prethodnih godina, organizovana je i tiha aukcija ekskluzivnih predmeta. Ovogodišnji bazar naglašava važnost smanjenja plastičnog otpada i poticanje reciklaže.

Primarni cilj Diplomatskog zimskog bazara ostaje prikupljanje sredstava za djecu i mlade u stanju potrebe. Sav prihod biće doniran organizacijama koje pomažu djeci s fizičkim i mentalnim poteškoćama, djeci bez roditeljskog staranja i porodicama koje se nalaze u teškom materijalnom položaju. Organizatori ističu da je bazar rezultat zajedničkog angažmana međunarodne zajednice i volontera, uz podršku brojnih sponzora i donatora čija velikodušnost „pretvara empatiju u konkretnu akciju“.

EUFOR je pozvao građane da posjete njihov štand, najavivši brojna iznenađenja: „Za naše posjetitelje pripremili smo mnoga iznenađenja, a među njima je i besplatna kabina za fotografisanje da se uhvati blagdanski duh.“ Naglasili su i suštinsku važnost događaja: „Najvažnije od svega – svaka donacija prikupljena tokom trajanja bazara ide direktno za pomoć djeci i mladima u stanju potrebe.“

„Dođite i pridružite nam se, podijelite radost i budite dio nečeg što ima istinski značaj“, poručili su iz EUFOR-a.

Ulaznice se mogu kupiti na blagajni dvorane „Skenderija“ i u Europe House-u kod Vječne vatre, dok je ulaz besplatan za djecu do 10 godina. Oni koji ne mogu doći, a žele podržati humanitarnu akciju, mogu donirati putem web stranice Bazara.