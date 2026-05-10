Datule su mnogo više od zdravog zalogaja: Evo zašto ih mnogi jedu ujutro

Datule, slatki plod palme koji se hiljadama godina koristi u ishrani, posljednjih godina ponovo privlače pažnju kao jedna od najkorisnijih prirodnih namirnica. Iako na prvi pogled djeluju jednostavno, datule sadrže niz hranjivih materija koje mogu pomoći organizmu, posebno kada je riječ o energiji, probavi i općem zdravlju.

Ovo voće porijeklom je iz sjeverne Afrike i s Bliskog istoka, a zbog prirodne slatkoće često se koristi kao zdravija zamjena za industrijske slatkiše. Nutricionisti navode da uvođenje dvije do četiri datule u jutarnju rutinu, posebno na prazan želudac, može imati pozitivan učinak na organizam. Datule sadrže vlakna, kalij, magnezij, prirodne šećere i antioksidanse, zbog čega tijelu mogu dati energiju bez potrebe za teškim doručkom ili dodatnim unosom šećera, piše Metropolitan

Kada se jedu ujutro, nakon noćnog odmora, organizam lakše koristi hranjive materije iz datula. Njihovi prirodni šećeri, glukoza, fruktoza i saharoza, brzo se apsorbuju i mogu pomoći u savladavanju jutarnjeg umora. Za razliku od prerađenih slatkiša, datule sadrže vlakna koja usporavaju otpuštanje energije, pa ne dolazi do naglog pada šećera u krvi kao nakon konzumacije industrijskih proizvoda.

Datule su bogate mineralima važnim za svakodnevno funkcionisanje organizma. Kalij doprinosi regulaciji krvnog pritiska i zdravlju srca, dok je magnezij važan za mišiće, kosti i smanjenje upalnih procesa. Sadrže i željezo, zbog čega mogu biti korisne osobama koje imaju manjak ovog minerala, kao i bakar, mangan i selen. U njima se nalaze i vitamini B grupe, posebno vitamin B6, koji podržava rad mozga i utiče na proizvodnju neurotransmitera povezanih s raspoloženjem.

Značaj datula ogleda se i u visokom udjelu antioksidansa. Flavonoidi, karotenoidi i fenolna kiselina pomažu u zaštiti ćelija od oštećenja koja nastaju djelovanjem slobodnih radikala. Na taj način datule mogu doprinijeti smanjenju rizika od hroničnih bolesti, ali ih treba posmatrati kao dio uravnotežene ishrane, a ne kao zamjenu za liječenje.

Jedna od najpoznatijih koristi datula odnosi se na probavu. Zbog topivih i netopivih vlakana, datule mogu pomoći redovnom pražnjenju crijeva i smanjenju zatvora. Vlakna povećavaju volumen stolice i hrane korisne bakterije u crijevima, što doprinosi zdravijoj crijevnoj flori. Zbog toga se datule često preporučuju osobama koje žele prirodno podržati probavni sistem.

Datule mogu biti korisne i za srce, kosti i mozak. Kalij pomaže u održavanju normalnog krvnog pritiska, dok vlakna mogu doprinijeti smanjenju nivoa lošeg LDL holesterola. Minerali poput selena, mangana, bakra i magnezija važni su za očuvanje gustoće kostiju, posebno kod starijih osoba.

Antioksidansi u datulama mogu pomoći i u zaštiti moždanih ćelija od upalnih procesa i oksidativnog stresa. Vitamini B grupe, zajedno s kalijem, podržavaju koncentraciju, pamćenje i opće kognitivne funkcije.

Datule se često spominju i u kontekstu trudnoće. Pojedina istraživanja ukazuju na to da njihova konzumacija u posljednjim sedmicama trudnoće može pomoći pripremi organizma za porod, ali trudnice bi se o tome trebale posavjetovati s ljekarom. Zbog sadržaja željeza mogu biti korisne i u prevenciji anemije, dok vlakna mogu ublažiti probavne tegobe.

Ipak, iako su datule zdrave, ne treba pretjerivati s njihovom konzumacijom. Zbog prirodnog šećera i kalorijske vrijednosti, prevelike količine mogu doprinijeti povećanju tjelesne težine. Osobe s dijabetesom trebaju biti posebno oprezne i prije redovne konzumacije posavjetovati se s ljekarom. Uobičajena preporuka je dvije do četiri datule dnevno.

Zbog ljepljive teksture, nakon konzumacije datula preporučuje se isprati usta ili popiti vodu, kako bi se smanjio rizik od zadržavanja šećera na zubima. Kada se jedu umjereno, datule mogu biti jednostavan i ukusan dodatak svakodnevnoj ishrani.