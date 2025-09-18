Deficit budžeta Federacije BiH u 2024. godini veći za 131 milion KM

Deficit budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2024. godini povećan je za 131 milion maraka, pokazuje izvještaj Ureda za reviziju institucija FBiH o izvršenju budžeta. Revizori upozoravaju da su javne finansije u lošijem stanju nego prethodne godine i da Federacija nastavlja funkcionisati uz sve veći teret obaveza.

Ured za reviziju dao je mišljenje s rezervom na finansijske izvještaje, naglašavajući da još uvijek nisu usvojeni međunarodni računovodstveni standardi za javni sektor, iako su dio strategije reforme upravljanja javnim finansijama. Ovakva praksa, kako se navodi, otežava transparentno i precizno prikazivanje obaveza i stvarnog finansijskog položaja budžeta.

Povećanje deficita za više od stotinu miliona maraka znači da će u narednim godinama značajan dio budžetskih sredstava morati biti usmjeren na servisiranje obaveza, dok će prostor za razvojne i socijalne programe biti sve manji.

Revizori zaključuju da je neophodno da Vlada FBiH i Ministarstvo finansija poduzmu mjere kako bi se ojačala finansijska disciplina, smanjio deficit i osiguralo vjerodostojnije izvještavanje o stanju javnih finansija.