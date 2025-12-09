Delegacija TK u Turskoj: Razgovori o Tuzla Kargo Centru i novim avio-linijama za Antaliju i Ankaru

Ali Huremović
Delegacija Tuzlanskog kantona boravila je danas u Republici Turskoj, gdje je održala niz sastanaka u tri ministarstva s ciljem jačanja saradnje u oblasti avio-saobraćaja, logistike i investicija. Posjeta dolazi nakon što su prošlogodišnji razgovori rezultirali otvaranjem direktnih letova sa Međunarodnog aerodroma Tuzla prema Istanbulu, koje danas uspješno realizuju turske aviokompanije AJet i Pegasus.

U fokusu današnjih sastanaka bila je izgradnja partnerstva za razvoj Tuzla Kargo Centra i uspostavu Slobodnih (carinskih) zona na Aerodromu Tuzla, što predstavlja jedan od strateških projekata za ekonomski rast i jačanje logističkih kapaciteta regije. Delegacija TK predstavila je potencijale aerodroma i planove koji bi Tuzlu mogli pozicionirati kao značajno kargo čvorište u ovom dijelu Evrope.

Razgovaralo se i o mogućnosti otvaranja novih direktnih aviolinija prema Antaliji i Ankari, što bi dodatno unaprijedilo turističku i poslovnu povezanost između Bosne i Hercegovine i Turske.

Današnja posjeta potvrđuje nastavak intenzivne saradnje Tuzlanskog kantona i institucija Republike Turske u cilju razvoja avio-saobraćaja, privlačenja investicija i otvaranja novih mogućnosti za građane i privredu TK.

