Demant roditelja Srednje muzičke škole: “Djeca su sada dodatno traumatizirana”

Roditelji djece koji pohađaju Srednju muzičku školu u Tuzli uputili su demant na izjave advokatice Mirne Alibegović koja zastupa Dejana Milkunića.

Demant prenosimo u cjelosti.

Povodom izjave koju je advokatica Dejana Milkunića, Mirna Alibegović dana 19.01.2026. godine dala za Klix portal, želimo se obratiti javnosti sa demantom informacija koje je dotična u izjavi predstavila kao dokazane činjenice:

Optužnica protiv osumnjičenog Dejana Milkunića zbog produženog krivičnog djela iz člana 29. Zakona o ravnopravnosti polova podignuta je pred Sudom BiH 31.12.2025. godine. Prije donošenja odluke o potvrđivanju optužnice sud je vratio Tužilaštvu BiH optužnicu zbog formalno-pravnih manjkavosti te je naložen rok od tri dana da se navedene manjkavosti otklone. Dana 15.01.2026. u spis je zaprimljen podnesak Tužilaštva BiH, kojim obavještavaju sud da će nastaviti sa provođenjem daljnjih istražnih radnji i shodno tome povlače optužnicu podignutu protiv Dejana Milkunića. Dakle, nije istina da je „krivični postupak obustavljen i prije potvrđivanja optužnice i to njenim povlačenjem od samog nadležnog tužilaštva “ kako tvrdi avokatica Alibegović, nego se istražne radnje nastavljaju i proširuju, te će, nadamo se ubrzo, rezultirati proširenom optužnicom.

zbog opravdane sumnje da postoje pojedinci i institucije koje nasavjesnim i neblagovremenim djelovanjem te nepoštivanjem zakonskih okvira, rokova i procedura pogoduju optuženom Dejanu Milkuniću da ostane nesankcionisan za krivična djela za koja se tereti. Također, advokatica Alibegović iznosi neistine ili poluistine tvrdeći da su protiv „Milkunića vođeni i disciplinski postupci, koji su okončani bez utvrđivanja bilo kakve odgovornosti, odnosno bez oglašavanja krivim za bilo kakva postupanja suprotna zakonu ili važećim propisima“. Želimo obavijestiti javnost da je Disciplinska komisija Srednje muzičke škole „Čestmir Mirko Dušek“ utvrdila da je optuženi Dejan Milkunić počino teže povrede radne obaveze, a u vezi sa prijavama za seksualno uznemiravanje učenica i za verbalno vrijeđanje učenika škole. Školski odbor navedene ustanove osporio je odluku Disciplinske komisije zbog proceduralnih propusta, a ne zbog nedostatka dokaza. Dakle, djelo teže povrede radne obaveze nedvosmisleno je utvrđeno još pred Disciplinskom komisijom matične ustanove, ali je Milkunić izbjegao sankcije zbog proceduralnih propusta službenika škole, što je sada predmet proširene istrage Tužilaštva BiH.

Na kraju kao roditelji želimo podijeliti sa javnosti duboko razočarenje i rezigniranost po pitanju nadležnih institucija zbog izostanka bilo kakvog mehanizma zaštite za našu djecu koja su pretrpjela traumu seksualnog i verbalnog uznemiravanja. Nakon svega što su preživjela u vezi sa ponašanjem optuženog, djeca su sada dodatno traumatizirana odlukom uprave muzičke škole da osumnjičenog bez ikakvih ograničenja vrati u nastavni proces, čime ne samo da mu se omogućava kretanje među žrtvama, već i boravak u individualiziranom formatu nastave, što kao roditelji smatramo skandaloznim.

