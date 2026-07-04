Denis Bećirović ugostio gradonačelnika Londona Sadiqa Khana: Podrška BiH i kulturi sjećanja ostaje snažna

Denis Bećirović, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, ugostio je u zgradi Predsjedništva BiH gradonačelnika Londona Sadiqa Khana, s kojim je razgovarao o unapređenju prijateljskih odnosa, podršci Bosni i Hercegovini i očuvanju kulture sjećanja.

Bećirović je nakon sastanka poručio da mu je bilo zadovoljstvo ugostiti gradonačelnika Londona, kojeg je nazvao velikim prijateljem Bosne i Hercegovine. Istakao je kako je tokom sadržajnog i prijateljskog razgovora izrazio zahvalnost Khanu na dugogodišnjoj podršci multietničkoj Bosni i Hercegovini, kao i na njegovom snažnom angažmanu u očuvanju kulture sjećanja na genocid u Srebrenici.

Naglasio je da je za Bosnu i Hercegovinu od izuzetnog značaja da se u Londonu nastavi čuvati istina o našoj zemlji te promoviraju vrijednosti mira, tolerancije i zajedničkog života.

Sastanak je održan u zgradi Predsjedništva BiH, a razgovarano je o temama od zajedničkog interesa i nastavku saradnje između Bosne i Hercegovine i Londona.