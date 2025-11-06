DF Lukavac: Podrška radnicima, hitna reorganizacija JP „RAD“ jedini put ka stabilnosti

Gradski odbor Demokratske fronte Lukavac uputio je saopštenje u kojem izražava punu podršku radnicima Javnog preduzeća „RAD“ Lukavac, koji su jutros obustavili rad zbog neisplaćenih naknada za topli obrok i prevoz.

Iz ove stranke poručuju da radnici svakodnevno obavljaju težak i odgovoran posao, osiguravajući da Lukavac bude čist i funkcionalan grad, te da ne smiju biti taoci lošeg rukovođenja i političkih kalkulacija.

„Njihova borba za osnovna radnička prava je opravdana i Demokratska fronta im pruža punu podršku“, navodi se u saopštenju.

Istovremeno, DF Lukavac oštro je osudio višegodišnje nagomilavanje administrativnog i rukovodnog kadra u preduzeću, bez stvarne potrebe i plana razvoja. Takva politika, poručuju, dovela je JP „RAD“ u stanje finansijskog i organizacionog haosa, dok su oni koji obavljaju stvarni posao – radnici na terenu – dovedeni na rub egzistencije.

„Demokratska fronta Lukavac će u narednom periodu tražiti pokretanje procesa reorganizacije i racionalizacije poslovanja JP ‘RAD’, kako bi se preduzeće učinilo održivim, odgovornim i funkcionalnim servisom građana i privrede“, stoji u saopštenju.

DF Lukavac najavio je i da će insistirati na potpunoj reviziji zapošljavanja i transparentnosti finansijskog poslovanja, uz poruku da JP „RAD“ može biti uspješno i stabilno preduzeće samo ako se prestane posmatrati kao stranački plijen.

