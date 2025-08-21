Demokratska fronta Lukavac: Podrška akciji MUP-a TK i Tužilaštva u Smolući

Gradski odbor Demokratske fronte Lukavac oglasio se povodom nedavne akcije Ministarstva unutrašnjih poslova TK i Kantonalnog tužilaštva, koja je rezultirala hapšenjem više osoba u Smolući.

U saopćenju pozdravljaju rad nadležnih institucija, ističući da ovakvi potezi vraćaju povjerenje građana u jednakost pred zakonom i sigurnost zajednice.

Saopštenje prenosimo u cjelosti:

Demokratska fronta Lukavac pozdravlja akciju Ministarstva unutrašnjih poslova TK i Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, koja je rezultirala hapšenjem osoba osumnjičenih za počinjenje teških krivičnih djela u Smolući. Ovakvi odlučni potezi nadležnih institucija daju nadu građanima da je zakon jednak za sve i da sigurnost naših sugrađana mora biti apsolutni prioritet.

Pozivamo sve nadležne organe da istragu provedu do kraja, da se utvrde sve relevantne činjenice i da počinioci budu procesuirani u skladu sa zakonom. Demokratija i sigurnost počivaju na vladavini prava, a građani Lukavca imaju pravo da žive u miru, bez straha i prijetnji.

Također, pozivamo nadležne institucije da hitno provjere zakonitost zauzimanja prostora osnovne škole u Smolući. Ukoliko se utvrdi da je prostor nezakonito korišten, tražimo da se isti oslobodi i stavi na raspolaganje onima koji će ga čuvati, održavati i koristiti u svrhu obrazovanja, edukacije i koristi svih građana.

Demokratska fronta Lukavac će nastaviti insistirati na očuvanju javne imovine, zaštiti interesa građana i potpunom poštivanju zakona, bez izuzetaka.