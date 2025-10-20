Dijelovi Tuzle bez vode zbog radova na novoj vodovodnoj mreži

Jasmina Ibrahimović
Obavještenje/ Grad Tuzla/ Civilna zaštita/Sirene/ sanaciji odrona
Foto: Ilustracija/ Obavještenje

Građani i stanovnici ulica Vikaljska i Donji Mosnik od utorka, 21. oktobra, do petka, 24. oktobra 2025. godine, bit će bez redovnog vodosnabdijevanja zbog radova na spajanju većeg broja objekata na novu vodovodnu distributivnu mrežu.

Tokom izvođenja radova, Grad Tuzla će osigurati snabdijevanje vodom putem cisterni, a o tačnim terminima i lokacijama građani će biti obaviješteni preko predstavnika Mjesne zajednice Mosnik.

Iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica mole građane za razumijevanje i podršku tokom izvođenja radova, te ih pozivaju da u navedenom periodu prilagode svoje kretanje i parkiranje vozila do završetka radova.

pročitajte i ovo

Istaknuto

VIK Tuzla: Isporuka vode je normalizovana

Istaknuto

Pukla glavna vodovodna cijev: Više naselja u Tuzli bez vode

Istaknuto

Kvar otkolonjen: Uredno vodosnabdijevanje Tuzle

Istaknuto

Tri tuzlanska naselja bez vode zbog kvara

Istaknuto

JKP “Vodovod i kanalizacija” Tuzla u ovoj godini uradio više od...

Istaknuto

Kakav je sistem vodosnabdijevanja u Tuzli i Sarajevu?

Vijesti

BiH planira više radnih dozvola za strane radnike u 2026.

BiH

Evropska unija razmatra prijem novih članica bez punog prava glasa

Istaknuto

Besplatna šahovska sekcija za djecu i mlade u Lukavcu

Tuzla i TK

Identifikovani maloljetnici koji su tokom vikenda oštetili klupe i automobile u Tuzli

BiH

Sa tržišta povučen Ledo Njoki Premium 500 g zbog sumnje na prisutnost stranog tijela

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]