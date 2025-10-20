Dijelovi Tuzle bez vode zbog radova na novoj vodovodnoj mreži

Građani i stanovnici ulica Vikaljska i Donji Mosnik od utorka, 21. oktobra, do petka, 24. oktobra 2025. godine, bit će bez redovnog vodosnabdijevanja zbog radova na spajanju većeg broja objekata na novu vodovodnu distributivnu mrežu.

Tokom izvođenja radova, Grad Tuzla će osigurati snabdijevanje vodom putem cisterni, a o tačnim terminima i lokacijama građani će biti obaviješteni preko predstavnika Mjesne zajednice Mosnik.

Iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica mole građane za razumijevanje i podršku tokom izvođenja radova, te ih pozivaju da u navedenom periodu prilagode svoje kretanje i parkiranje vozila do završetka radova.