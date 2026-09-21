Direktor Šuma TK Almir Huskić prvostepeno osuđen na godinu zatvora

Direktor Javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona Almir Huskić prvostepeno je osuđen na godinu zatvora zbog zloupotrebe položaja, a Općinski sud u Živinicama izrekao mu je i zabranu obavljanja funkcije direktora u trajanju od šest godina nakon pravosnažnosti presude.

Na presudu je Huskićeva odbrana uložila žalbu, o kojoj će odlučivati Kantonalni sud u Tuzli.

Portparol Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona Admir Arnautović kazao je da je Huskiću, osim jednogodišnje kazne zatvora, izrečena i sigurnosna mjera zabrane obavljanja funkcije direktora Šuma TK u trajanju od šest godina, ukoliko presuda postane pravosnažna.

Ugovor za prodaju oko 500 kubnih metara drveta

Prema optužnici Kantonalnog tužilaštva TK, Huskiću se na teret stavlja da je, suprotno statutu i propisima kojima je definisana prodaja drvnih sortimenata, zaključio ugovor s firmom koja nije ispunjavala propisane uslove.

Arnautović navodi da se radilo o ugovoru za sukcesivnu prodaju oko 500 kubnih metara tehničkog drveta bukve prve, druge i treće klase firmi iz Čelića koja nije bila registrovana za poslove rezanja drveta.

Prema navodima Tužilaštva, nakon isporuke je ta firma drvnu građu po višoj cijeni prodala kompaniji iz Bijeljine i na taj način ostvarila zaradu.

Huskić, međutim, osporava navode optužbe i tvrdi da je ugovor bio uslovnog karaktera te da je mogao biti realizovan samo u slučaju viška drvnih sortimenata.

Kazao je da ugovor nije realizovan u periodu dok je tadašnja uprava bila na čelu preduzeća, već nakon smjene rukovodstva. Tvrdi i da je tokom sudskog postupka dokazano da za realizaciju ugovora nije bio nadležan on lično, već Uprava preduzeća.

Šume TK godinu završile sa suficitom

Skupština Tuzlanskog kantona u međuvremenu je prihvatila izvještaj o poslovanju Šuma TK, prema kojem je preduzeće prethodnu godinu završilo sa suficitom od oko 600.000 KM.

Huskić je naveo da preduzeće ima oko 300.000 KM obaveza prema dobavljačima, oko 1,2 miliona KM prema općinama i Kantonu, kao i približno 700.000 KM obaveza po revolving kreditu.

Opoziciona zastupnica u Skupštini TK Lejla Ćebić Đerzić upozorila je, međutim, na pokazatelje likvidnosti preduzeća. Prema podacima koje je iznijela, koeficijent ubrzane likvidnosti Šuma TK iznosi 0,19, što, kako je navela, znači da preduzeće trenutno raspoloživim sredstvima može pokriti tek dio kratkoročnih obaveza.

Šume TK iz kantonalnog budžeta dobijaju oko tri miliona KM za poslove održavanja i rad čuvarskih službi, dok se kao dodatno finansijsko opterećenje navode i poreske obaveze prema Poreznoj upravi Federacije BiH u iznosu od oko 1,8 miliona KM.