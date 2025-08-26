Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona razmatrala je više tačaka iz oblasti privrede, obrazovanja, socijalne zaštite i kadrovskih pitanja, a doneseno je niz odluka koje će imati direktan uticaj na rad institucija i građane kantona.

Izvještaj o radu „Šuma TK“ i plan mjera nakon revizije

Vlada se upoznala sa Izvještajem o radu i poslovanju Javnog preduzeća „Šume TK“ d.d. Kladanj za 2024. godinu, kao i sa Programom mjera za otklanjanje nepravilnosti koje je utvrdio Ured za reviziju institucija FBiH u finansijskoj reviziji ovog preduzeća.

Više od pola miliona KM za školske objekte

U okviru Programa kapitalnih izdataka, odobreno je više od 500.000 KM za 54 projekta u školama širom TK. Sredstva su namijenjena za rekonstrukcije krovova, grijanja, školskih dvorišta i puteva, zamjenu stolarije, sanaciju fiskulturnih sala te nabavku opreme i digitalnih platformi. Ukupna planirana ulaganja u obrazovanje u 2025. godini iznose 5,9 miliona KM.

Pomoć općinama i ustanovama

Dodijeljeno je 84.500 KM Općini Kladanj za otklanjanje posljedica snježnih padavina iz decembra 2024. godine, dok je Veterinarskom zavodu TK odobreno 125.000 KM za pokrivanje tekućih troškova. Sredstva su dobili i Udruženje građana „Biti novinar“ (3.000 KM) za dodjelu novinarske nagrade „Nino Ćatić“ te Crveni križ Grada Lukavac (1.500 KM) za organizaciju 12. kampa mladih.

Budžetske izmjene i finansijsko planiranje

Zaduženo je Ministarstvo finansija TK da pripremi prijedlog izmjena i dopuna Budžeta za 2025. godinu i Zakona o izvršenju Budžeta, te da prijedlog dostavi Vladi do 25. septembra. Također su usvojene smjernice za izradu Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2026. godinu.

Visoko obrazovanje i koncesije

Vlada je dala saglasnost Univerzitetu u Tuzli za upis dodatnih 49 samofinansirajućih studenata na studijske programe Logopedija i audiologija te Psihologija. Privrednom društvu „Pjeskara“ d.o.o. Dobošnica dodijeljena je koncesija za eksploataciju kvarcnog pijeska na ležištu „Selimovo brdo“ u Lukavcu na period od 10 godina.

Energetska efikasnost i međunarodna saradnja

Nakon realizacije projekata energetske efikasnosti na javnim objektima, donesene su odluke o prijenosu sredstava na konačne korisnike, među kojima su JU Dom zdravlja Tuzla, Dom zdravlja Lukavac, Centar za rehabilitaciju ovisnika u Lukavcu i drugi. Vlada je prihvatila i mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak na tekst Sporazuma o standardnim klauzulama o zaštiti podataka sa Kraljevinom Norveškom, što je korak ka potpisivanju Ugovora o socijalnom osiguranju između BiH i Norveške.

Policija, administracija i kadrovske odluke

Data je saglasnost MUP-u TK za prijem 200 policijskih službenika, šest državnih službenika i sedam namještenika. Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa dobio je saglasnost za prijem dva pomoćna radnika – spremačice.

U okviru kadrovskih pitanja razriješeni su direktori JU Centar za autizam „Meho Sadiković“ Tuzla i JU Veterinarski zavod TK, te su imenovani vršioci dužnosti na ovim funkcijama. Također je imenovan privremeni predsjednik Upravnog odbora JU Veterinarski zavod Tuzla.