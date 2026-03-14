Disciplinska komisija NS BiH kaznila Borac zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića

Disciplinska komisija Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine izrekla je nove novčane kazne klubovima WWin lige BiH zbog incidenata na tribinama i upotrebe pirotehničkih sredstava.

Najveću kaznu dobio je FK Borac, koji će morati platiti 10.000 KM. Sankcija je izrečena zbog nacionalističkih skandiranja s tribina tokom kojih je navijačka grupa Lešinari veličala ratnog zločinca Ratka Mladića, kao i zbog upotrebe pirotehničkih sredstava.

Uz novčanu kaznu, Borcu je izrečena i uslovna mjera zatvaranja sjeverne tribine na jednu utakmicu ukoliko se sličan prekršaj ponovi u narednih šest mjeseci.

Kaznu je dobio i FK Sarajevo, koji će platiti 9.500 KM zbog korištenja pirotehnike na utakmici protiv Veleža na stadionu Koševo.

FK Željezničar je također sankcionisan zbog pirotehnike. Klub sa Grbavice kažnjen je sa 7.000 KM zbog incidenata na utakmici protiv Zrinjskog, dok će dodatnih 2.000 KM morati platiti zbog istog prekršaja na prvoj utakmici Kupa Bosne i Hercegovine protiv Sloge.

Novčane kazne izrečene su i drugim klubovima. Široki Brijeg kažnjen je sa 2.000 KM zbog pirotehnike na susretu sa Slogom, Posušje će platiti 1.000 KM zbog ubacivanja predmeta na teren na utakmici protiv Rudara, dok je Velež sankcionisan sa 4.000 KM zbog upotrebe pirotehničkih sredstava.