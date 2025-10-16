Bahata vožnja, 3000 KM kazne i šest mjeseci bez vozačke, evo šta to znači

Bahata vožnja, pojam koji se godinama koristio u javnosti, sada je definisan u zakonu. Poslanik SDP-a Saša Magazinović pojasnio je da izmjene Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja po prvi put uvode preciznu definiciju obijesne, odnosno bahate vožnje, uz stroge kazne koje bi trebale doprinijeti smanjenju broja saobraćajnih nesreća.

Prema novim odredbama, bahata vožnja podrazumijeva svako ponašanje vozača koje je u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja i predstavlja svjesno ugrožavanje drugih učesnika. To uključuje prolazak kroz crveno svjetlo više puta, vožnju u naselju brzinom većom od 40 kilometara na sat iznad ograničenja, a van naselja brže od 60 kilometara na sat iznad dozvoljene brzine.

Bahata vožnja obuhvata i prestizanje kolone preko pune linije, vožnju pod dejstvom alkohola u koncentraciji većoj od 1,5 g/kg, te pod utjecajem psihoaktivnih supstanci.

Za ovakvo ponašanje zakon predviđa kazne od 2.000 do 3.000 KM, oduzimanje vozačke dozvole na šest mjeseci i dva kaznena boda. Ako se bahatom vožnjom izazove saobraćajna nesreća, kazna raste na 3.000 do 5.000 KM, oduzimanje vozačke dozvole na devet mjeseci i četiri kaznena boda.

Zakon donosi i strože sankcije za korištenje mobitela tokom vožnje, nevezivanje pojasa i upotrebu uređaja za ometanje radara. Kazne se kreću od 200 do 400 KM, a ako je upravo korištenje mobitela dovelo do saobraćajne nesreće, novčana kazna iznosi od 400 do 2.000 KM, uz mogućnost oduzimanja vozačke dozvole od jednog do šest mjeseci.

Kako je pojasnio Magazinović, cilj zakona nije punjenje budžeta, nego odvraćanje od prekršaja. „Kada su uvedene visoke kazne za zloupotrebu parking mjesta za osobe s invaliditetom, broj takvih slučajeva se drastično smanjio. Očekujemo isti efekat i sada“, rekao je.

Novi zakon o sigurnosti saobraćaja već je usvojen u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, a stupiće na snagu nakon potvrde u Domu naroda.

