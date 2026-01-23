Forto upozorava: BiH među najlošijima u Evropi po sigurnosti na cestama

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je danas u Sarajevu da se BiH mora ozbiljno baviti sistemom kroz koji vozači stječu znanja i vještine, ukoliko želi smanjiti broj saobraćajnih nezgoda.

Na okruglom stolu “Da li proces sticanja vozačke dozvole u BiH utječe na povećanje broja saobraćajnih nezgoda?”, održanom na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, Forto je podsjetio da godišnje na cestama u BiH pogine između 200 i 250 ljudi, te da je zemlja pri dnu evropskih ljestvica kada je riječ o sigurnosti saobraćaja.

“Ako krenemo u reforme procesa stjecanja vozačkih dozvola moguće je da se to neće svima svidjeti, ali je neophodno podići kvalitet tog procesa”, poručio je Forto. Dodao je da se mora otvoriti pitanje ko može testirati kandidate, odnosno da li to može biti “baš svako” ili bi taj posao trebali obavljati stručni i visokoobrazovani ljudi.

Dekan Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Amel Kosovac naglasio je da unapređenje sistema obuke vozača predstavlja jedan od ključnih elemenata prometne sigurnosti.

Tokom okruglog stola razmatrana su pitanja osposobljavanja kandidata, organizacije i provođenja vozačkih ispita, licenciranja autoškola i instruktora, kao i uloge nadležnih institucija u unapređenju postojećih praksi. Zaključci i preporuke s okruglog stola trebali bi poslužiti donositeljima odluka kao stručna osnova za unapređenje propisa i praksi, s ciljem dugoročnog povećanja sigurnosti u prometu.