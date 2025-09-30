Dječaci OSK Sloboda osvojili zlato na turniru CHIN CHIN CUP na Zlatiboru

Dječaci iz Omladinskog sportskog kluba Sloboda, generacija 2013. godište, proteklog vikenda osvojili su prvo mjesto na međunarodnom turniru CHIN CHIN CUP održanom na Zlatiboru u Srbiji.

U veoma jakoj konkurenciji pokazali su odličnu igru i kući donijeli zlatnu medalju, čime su još jednom potvrdili kvalitet i rad u omladinskim selekcijama ovog kluba.

Posebno priznanje stiglo je i za trojicu mladih fudbalera Slobode – Kenana Jajčanina, Damira Avdibasića i Adina Mujkića, koji su uvršteni u Dream team turnira.

Iz kluba su čestitali svim dječacima i treneru Samiru Kuduzoviću, koji je vodio ekipu na ovom takmičenju, naglašavajući da je riječ o velikom uspjehu i podsticaju za nastavak rada i buduća takmičenja.