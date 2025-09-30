Dječaci OSK Sloboda osvojili zlato na turniru CHIN CHIN CUP na Zlatiboru

Arnela Šiljković - Bojić

Dječaci iz Omladinskog sportskog kluba Sloboda, generacija 2013. godište, proteklog vikenda osvojili su prvo mjesto na međunarodnom turniru CHIN CHIN CUP održanom na Zlatiboru u Srbiji.

U veoma jakoj konkurenciji pokazali su odličnu igru i kući donijeli zlatnu medalju, čime su još jednom potvrdili kvalitet i rad u omladinskim selekcijama ovog kluba.

Posebno priznanje stiglo je i za trojicu mladih fudbalera Slobode – Kenana Jajčanina, Damira Avdibasića i Adina Mujkića, koji su uvršteni u Dream team turnira.

Iz kluba su čestitali svim dječacima i treneru Samiru Kuduzoviću, koji je vodio ekipu na ovom takmičenju, naglašavajući da je riječ o velikom uspjehu i podsticaju za nastavak rada i buduća takmičenja.

pročitajte i ovo

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]