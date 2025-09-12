Droga otkrivena tokom pretresa u Živinicama i Gradačcu

Policijski službenici MUP-a TK otkrili su i privremeno oduzeli više stabljika i materija koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu tokom pretresa na području Živinica i Gradačca.

U Živinicama su 10. septembra policijski službenici Policijske uprave Živinice, u saradnji sa Policijskom stanicom Živinice i Timom za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, postupali po naredbi Općinskog suda. Pretresom kuće, pomoćnih objekata i dvorišta korisnika E.M. pronađene su četiri stabljike, jedno pakovanje biljne materije i jedno pakovanje bijele praškaste materije, sve što asocira na drogu.

Dan kasnije, 11. septembra, policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Gradačac izvršili su pretres kuće i pratećih prostorija korisnika M.K. Tom prilikom pronađene su dvije stabljike i stakleni galon sa osušenom biljnom materijom koja također asocira na drogu.

Iz MUP-a TK navode da će nakon kompletiranja predmeta i izvršenih vještačenja Kantonalnom tužilaštvu TK biti podneseni odgovarajući izvještaji.