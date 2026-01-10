Elektroprivreda BiH: U toku radovi na otklanjanju kvarova

Uprkos novim snježnim padavinama, snabdijevanje električnom energijom kupaca Elektroprivreda BiH ocijenjeno je kao zadovoljavajuće.

Elektromonterske ekipe su na terenu i rade na otklanjanju kvara na dalekovodu, zbog kojeg je određeni broj potrošača na području Lukavca trenutno bez električne energije. Paralelno se izvode radovi na sanaciji manjih kvarova na području Olova i Vareša.

Problemi u snabdijevanju zabilježeni su i na Nišićkoj visoravni, gdje je došlo do poremećaja usljed kvara na dva trafo objekta, a stabilizacija isporuke električne energije očekuje se u toku dana.

„Uprkos otežanim vremenskim uslovima, snabdijevanje električnom energijom je zadovoljavajuće, a sve raspoložive ekipe angažovane su na sanaciji kvarova“, saopćeno je iz Elektroprivrede BiH.

Dodaje se i da su svi kvarovi na području Cazina, koji su izazvani sinoćnjom jakom grmljavinom, u potpunosti otklonjeni, te je snabdijevanje električnom energijom na tom području normalizovano.