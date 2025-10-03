Dame Sarah Mullally obavljala je dužnost biskupice Londona više od sedam godina, što je treća najviša pozicija u hijerarhiji Crkve, a ujedno je i prva žena na toj funkciji.

Ženama je tek sredinom 1990-ih dopušteno da postanu sveštenice u Engleskoj crkvi.

Prije nego što je postala sveštenica, Sarah je imala karijeru u medicini, a 1999. godine postala je najmlađa glavna medicinska sestra u Engleskoj.

Mullally je bila snažno uključena i predsjedavala je procesom donošenja odluke Engleske crkve o tome da li da blagosilja istopolne brakove. Odluku iz 2023. godine da se sveštenicima konačno dozvoli da blagosiljaju istopolne parove opisala je kao „trenutak nade za Crkvu“.

Crkva je skoro godinu dana bila bez čelnika nakon što je Justin Welby podnio ostavku zbog neuspjeha da prijavi serijskog zlostavljača djece, javlja BBC News.

