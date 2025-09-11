U okviru priprema za godišnju vježbu “Brzi odgovor 2025”, u Bosnu i Hercegovinu stigle su rezervne snage EUFOR-a iz Češke Republike i Mađarske. Konvoji vojne opreme i osoblja ušli su u zemlju preko graničnih prijelaza Svilaj i Klobuk, a većina jedinica već je raspoređena u bazi Butmir kod Sarajeva.

Ove godine vježba će obuhvatiti ukupno 25 zemalja učesnica, uključujući i snage KFOR-a sa Kosova, koje će se priključiti EUFOR-u u izvođenju zajedničkih aktivnosti. Podršku vježbi pružaju i Oružane snage BiH, kao i domaće sigurnosne agencije, koje će učestvovati u koordinaciji i obezbjeđenju terena.

Vojne aktivnosti bit će sprovedene širom zemlje, uključujući devet gradova među kojima su Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Zenica, Tuzla i Livno. Tokom trajanja vježbe građani mogu očekivati povećano prisustvo vojnog osoblja, kolona oklopnih vozila, helikopterske prelete i druge vojne aktivnosti.

Vježba “Brzi odgovor” se organizuje svake godine s ciljem unapređenja operativne spremnosti međunarodnih i domaćih snaga. Iz EUFOR-a poručuju da ona predstavlja jasan signal kontinuirane podrške stabilnosti i sigurnosti u Bosni i Hercegovini.