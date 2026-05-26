Evo kada se klanja Kurban-bajram u Tuzlanskom kantonu

Prema Takvimu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, prvi dan Kurban-bajrama 1447. hidžretske godine nastupa u srijedu, 27. maja 2026. godine.

Centralna bajramska svečanost Muftijstva tuzlanskog bit će održana sutra u Džamiji “Kralj Abdullah” u Tuzli, gdje će bajramsku hutbu kazivati muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović.

Sabah-namaz klanjat će se u 4:30 sati, nakon čega je planiran svečani program i vazu-nasihat hafiza Ahmed-ef. Huskanovića, glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Tuzla.

Bajram-namaz bit će klanjan u 5:46 sati.

Danas, na Dan Arefata, od sabah-namaza počinje učenje tekbiri-tešrika poslije farza, nakon predaje selama. Učenje tekbiri-tešrika završava se ikindijom četvrtog dana Kurban-bajrama.