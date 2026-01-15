Evo koja je zemlja s najviše snijega na svijetu

Kada se govori o ekstremnim zimskim uslovima, većina ljudi najprije pomisli na Rusiju. Ipak, meteorološki podaci pokazuju da je upravo Japan zemlja s najobilnijim snježnim padavinama na svijetu.

U toj činjenici posebno se ističe podatak da se među najsnežnijim gradovima planete nalaze čak tri japanska grada sa više od 100.000 stanovnika, koji po količini snijega nadmašuju brojne poznate zimske destinacije.

Gradovi u kojima snijeg oblikuje svakodnevicu

Najpoznatiji primjer je grad Aomori, smješten na sjeveru najvećeg japanskog ostrva Honšu. Tokom jedne zime u Aomoriju se u prosjeku nakupi gotovo osam metara snijega, što ga čini mjestom s najvećom godišnjom količinom snježnih padavina na svijetu.

Od kasne jeseni do proljeća, gradske ulice često su omeđene visokim zidovima od snijega, koji nakon svakog čišćenja puteva ponovo rastu.

Slični zimski uslovi vladaju i u Sapporo, najvećem gradu na ostrvu Hokaido. U ovom gradu godišnje padne gotovo pet metara snijega, a upravo ta bijela svakodnevnica učinila je Sapporo domaćinom poznatog festivala snježnih i ledenih skulptura Yuki Matsuri, koji svake zime privlači veliki broj posjetilaca.

Obilne snježne padavine bilježe se i u gradu Tojama, koji se nalazi uz obalu Japansko more. Prosječna godišnja količina snijega u ovom području iznosi oko 3,6 metara, što dodatno potvrđuje koliko su japanske zime bogate snijegom.

Zašto Japan ima toliko snijega

Razlog ogromnih količina snijega leži u specifičnoj kombinaciji klime i geografije. Tokom zime hladne vazdušne mase sa Sibira prelaze preko relativno toplog Japanskog mora, gdje se zasićuju vlagom.

Kada takvi oblaci naiđu na planinske lance u unutrašnjosti Japana, vazduh se naglo hladi, a vlaga se pretvara u dugotrajne i obilne snježne padavine koje mogu trajati danima.

Japan se može pohvaliti i svjetskim rekordom po dubini snijega. Na planini Ibuki u februaru 1927. godine izmjereno je čak 11,82 metra snijega, podatak koji ni nakon skoro jednog vijeka nije nadmašen.