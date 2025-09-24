Evropski dan jezika u Gimnaziji Ismet Mujezinović: Jezik kao sredstvo povezivanja

U Gimnaziji Ismet Mujezinović u Tuzli danas je održan Old School Pub Kviz iz engleskog jezika u okviru obilježavanja 26. Dana evropskih jezika. Ova škola već nekoliko dana posvećuje aktivnosti promociji učenja stranih jezika, a jučer su osnovci imali priliku odmjeriti znanje iz njemačkog jezika.

Današnji kviz okupio je stotinjak učenika završnih razreda osnovnih škola s područja Tuzlanskog kantona. Cilj je bio pokazati da je strani jezik mnogo više od nastavnog predmeta, on je sredstvo komunikacije, prilika za sticanje novih znanja i put ka boljem razumijevanju svijeta.

Umjesto tehnologije i ekrana, u učionicama su korišteni papirići i flomasteri. Takmičenje je bilo podijeljeno u polufinale, s devet ekipa u svakom kabinetu. Učenici su imali po petnaest sekundi da odgovore na dvadeset pitanja iz općeg znanja, a najbolji su izborili prolazak u finale. Pitanja su bila isključivo na engleskom jeziku, a naglasak je bio i na tačnosti pravopisa.

Zainteresovati djecu za učenje i školske aktivnosti nije jednostavno, ali su se nastavnici potrudili da kviz bude dinamičan i zanimljiv. U njega su utkali takmičarski duh, ali i naglasili timski rad, jer jezik prije svega jeste sredstvo komunikacije i prilika da se povežemo jedni s drugima – istakla je Amra Đapo, profesorica engleskog jezika.

Za učenike je ovo bio poseban izazov. Neki su, poput Ahmeda Nurija Hasanovića iz OŠ Ričmond Park, u kvizu vidjeli priliku da pokažu znanje stečeno i kroz aplikacije poput Duolinga, dok je Halima Numanović iz OŠ Živinice naglasila da joj je engleski jezik od malena najdraži upravo zato što ga uči s lakoćom i zadovoljstvom.

Organizatori navode da je cilj događaja motivirati mlade da strane jezike doživljavaju kao živo sredstvo komunikacije, a ne samo kao školski zadatak. – U vremenu u kojem je teško doprijeti do učenika zbog silne tehnologije, želimo im pokazati da jezik omogućava komunikaciju, druženje i učenje na drugačiji način. Znanje stranih jezika danas je nužno ako želimo biti konkurentni na tržištu rada – dodala je Đapo.

Direktorica Gimnazije Ismet Mujezinović, Amela Zaimović, naglašava da je obilježavanje Dana evropskih jezika prilika da se povežu osnovne i srednje škole, profesori i učenici, te da se znanje afirmira kroz zajedničke i zabavne aktivnosti.

Na kraju, najbolji učesnici su dobili simbolične nagrade, ali najvažniji rezultat bio je zajednički duh i poruka da strani jezici spajaju ljude i otvaraju vrata novim prilikama.