Faik Durmić dvostruki šampion BIHAMK–FIA prvenstva BiH

Na svečanoj dodjeli pehara i priznanja BIHAMK–FIA Šampionata i Kupa Bosne i Hercegovine za 2025. godinu, potvrđeni su rezultati protekle takmičarske sezone u automobilizmu, a među nagrađenima je i vozač Faik Durmić sa dvostrukom titulom u disciplini Formula Driver – Grupa Serija.

Dodjelu su organizovali BIHAMK i FIA, a Durmić je proglašen pobjednikom u Klasi 3 i ukupnim pobjednikom Grupe Serija, čime je sezonu završio sa dva šampionska naslova.

Govoreći nakon proglašenja, Durmić je istakao da priznanja predstavljaju završnicu zahtjevne takmičarske godine.

„Svečana dodjela pehara i priznanja u okviru BIHAMK–FIA Šampionata i Kupa Bosne i Hercegovine 2025, u organizaciji BIHAMK i FIA, za mene predstavlja krunu jedne naporne, borbene i nezaboravne sezone“, kazao je Durmić.

Naglasio je da je do titula došao kroz niz zahtjevnih utrka i staza širom zemlje.

„Sa velikim ponosom mogu reći da sam proglašen pobjednikom u disciplini Formula Driver – Grupa Serija: 1. mjesto – Klasa 3 i 1. mjesto – Grupa Serija. Svaka utrka je bila novi izazov, svaka staza nova lekcija, a svaki cilj nova motivacija“, naveo je.

Po završetku ceremonije zahvalio je svima koji su mu pružali podršku tokom sezone.

„Hvala prije svega porodici, prijateljima, mojoj ekipi i svima koji su bili uz mene od prvog dana, Vi ste dio ove pobjede isto koliko i ja“, poručio je Durmić.

Tokom sezone nastupao je na više takmičenja širom Bosne i Hercegovine, a kontinuitet rezultata i stabilne vožnje donijeli su mu vrh poretka u obje konkurencije.