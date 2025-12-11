FBIH: Predstavljena Strategija za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom

U Federaciji Bosne i Hercegovine predstavljena je Strategija za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom za period 2025–2030. godine. Dokument donosi nove mjere s ciljem osiguravanja ravnopravnog i kvalitetnog života osobama sa invaliditetom.

“Ono što želimo jeste da osobe sa invaliditetom, kroz provedbu planiranih mjera, dožive punu inkluziju i uključenost u društvo kao ravnopravni građani, te da budu zastupljene u svim oblastima života. Također, fokus ovog strateškog dokumenta je jačanje kapaciteta osoba sa invaliditetom i jačanje kapaciteta organizacija koje ih predstavljaju, za njihova prava i potrebe”, rekla je Esma Palić, predstavnica Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Strategija se temelji na principu inkluzije i usklađena je s Konvencijom Ujedinjenih nacija. Fokus je na pristupačnosti, ortopedskim i drugim pomagalima, boljem obrazovanju, većoj zaposlenosti i pristupu ključnim uslugama.

“U fokusu će biti sve mjere koje će omogućiti da osobe sa invaliditetom budu uključene u društvo. To podrazumijeva rješavanje pitanja pristupačnosti, sistemsko rješavanje ortopedskih i drugih pomagala, unapređenje obrazovanja i zapošljavanja, te različite vidove podrške i pristup servisima i uslugama namijenjenim svim građanima, kao i razvoj specifičnih usluga namijenjenih osobama sa invaliditetom”, kazao je Suvad Zahirović, predsjednik Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom TK

Naglašena je potreba za snažnim partnerstvom između institucija i organizacija osoba sa invaliditetom, odnosno podrška njihovom radu od finansiranja do kadrova. To je, smatraju učesnici današnje konferencije, ključno za uspješnu implementaciju.

“Zato je važno da organizacije iz oblasti invaliditeta to jasno prenesu, a da institucije vlasti objasne i učine razumljivim donosiocima odluka da je riječ o interesu cijele zajednice, a ne samo osoba sa invaliditetom. Često se dešava da se socijalna politika posmatra kao trošak, pa se stiče dojam da osobe sa invaliditetom nešto ‘traže’. Međutim, mi ništa ne tražimo – želimo samo da se provedu dokumenti koje je država potpisala”, rekao je Fikret Zuko, direktor Udruženja slijepih KS

Strategija obavezuje kantone, gradove i općine da izrade vlastite akcione planove. Cilj je izgraditi društvo bez barijera, u kojem osobe sa invaliditetom imaju jednake mogućnosti u obrazovanju, zapošljavanju i svakodnevnom životu.