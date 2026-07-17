FIFA uvodi šampionsko prstenje za pobjednike Svjetskog prvenstva

Pobjednici Svjetskog prvenstva prvi put u historiji neće dobiti samo zlatni pehar i medalje, već i posebno izrađeno šampionsko prstenje, čime FIFA na najveću nogometnu scenu uvodi tradiciju karakterističnu za američke sportske lige.

Planirana je izrada limitirane kolekcije od 2.026 prstenova, što simbolizira godinu održavanja Mundijala. Trideset primjeraka bit će namijenjeno nogometašima, selektoru i članovima stručnog štaba reprezentacije koja osvoji naslov prvaka svijeta, dok će preostalih 1.996 biti dostupno navijačima i kolekcionarima.

Na jednoj strani prstena nalazit će se reljef trofeja Svjetskog prvenstva, dok će druga biti prilagođena bojama i vizuelnom identitetu pobjedničke reprezentacije. Svaki primjerak bit će numerisan, izrađen prema veličini vlasnika i isporučen sa zvaničnim certifikatom o autentičnosti.

Kapiten i selektor pobjedničkog tima odmah nakon finala trebali bi dobiti privremene prstenove kako bi ih predstavili tokom proslave na terenu. Personalizirani primjerci za igrače i članove stručnog štaba bit će izrađeni naknadno i uručeni na posebnoj ceremoniji.

Uvođenje šampionskog prstenja još je jedan element američke sportske tradicije koji prati Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi, gdje je naglasak, osim na nogometu, stavljen i na spektakl koji prati završnicu turnira.

U finalu Svjetskog prvenstva u nedjelju će se u New Jerseyu od 21 sat sastati reprezentacije Španije i Argentine.