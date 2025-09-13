Finale bez bh. predstavnika: Pezerov nastup u Tokiju završen u kvalifikacijama

Bosanskohercegovački rekorder u bacanju kugle Mesud Pezer nije uspio izboriti plasman u finale Svjetskog atletskog prvenstva koje se održava u Tokiju. Takmičenje je počelo noćas i trajat će do 21. septembra.

Pezer je nastupio u kvalifikacionoj grupi B, gdje je u sva tri pokušaja prestupio i tako ostao bez rezultata i plasmana. Norma za direktan ulazak u finale iznosila je 21,35 metara, a ispunila su je samo trojica bacača – Novozelanđanin Tom Walsh (21,74 m) iz Pezerove grupe te Amerikanci Adrian Piperi (21,47 m) i Ryan Crouser (21,37 m) iz grupe A.

Plasman u današnje finale, koje je na rasporedu u 14.10 sati po srednjoevropskom vremenu, izborili su i Scott Lincoln iz Velike Britanije (21,00 m), Italijan Leonardo Fabri (20,95 m), Nigerijac Chukwuebuka Cornnell Enekwechi (20,83 m), Amerikanac Josh Awotunde (20,78 m), Meksikanac Uziel Munoz (20,77 m), Čeh Tomas Stanek (20,67 m), Norvežanin Marcus Thomsen (20,48 m) i Poljak Konrad Bukowiecki (20,38 m).

Bez finala je ostao i Armin Sinančević iz Srbije, koji je hicem od 20,18 metara zauzeo 16. mjesto u konkurenciji 36 takmičara. Plasman je ukupno ostvarilo 32 atletičara, dok su četvorica ostala bez rezultata, među kojima i jedini predstavnik BiH.

Pezer je u ovoj sezoni nastupao u promjenjivoj formi, a najbolji rezultat zabilježio je u Zenici početkom augusta kada je hicem od 20,56 metara odbranio titulu državnog prvaka. Njegov lični rekord i dalje iznosi 21,48 metara, ostvaren 2019. godine.