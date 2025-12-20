Finansijski stručnjak otkriva strategiju koja donosi pobjedu u Monopoliju

Monopoly je društvena igra koja kod mnogih izaziva podijeljene emocije, od iskrenog smijeha do otvorenih rasprava. Dok jedni u igru ulaze s jasnim ciljem da pobijede po svaku cijenu, drugi je doživljavaju kao priliku za druženje i opuštanje. Upravo sudar tih pristupa često stvara napetost za stolom, jer se igra ne svodi samo na bacanje kockica, već i na stalna nadmudrivanja, pregovore i donošenje odluka koje mogu promijeniti tok partije.

Tokom igre dolazi do borbe za ključne nekretnine, dogovaranja razmjena, uzimanja zajmova i pažljivog planiranja poteza. Takva kombinacija strategije i konkurencije čini Monopoly igrom koja zna izvući i najbolje i najgore reakcije među igračima, pa nerijetko preraste u pravu malu porodičnu dramu.

Kako se približavaju praznici i hladnije večeri, mnoge porodice i društva više vremena provode u kući, a društvene igre ponovo postaju omiljen način zajedničkog provođenja vremena. Upravo u tom kontekstu, jedan stručnjak za upravljanje novcem odlučio je iskoristiti svoje finansijsko znanje i podijeliti strategiju za Monopoly za koju tvrdi da znatno povećava šanse za pobjedu.

Iako danas postoji veliki broj različitih verzija ove igre, osnovna pravila su ostala ista. Cilj je postati najbogatiji igrač kupovinom, razmjenom i razvojem nekretnina, prikupljanjem rente i postepenim dovođenjem protivnika do bankrota, dok na kraju u igri ostaje samo jedan igrač s novcem.

Mnogi igrači razvijaju vlastite taktike, uvjereni da upravo one vode do pobjede. Neki se fokusiraju na kupovinu određenih dijelova table, dok drugi nastoje što prije ulagati u nadogradnju svojih nekretnina kako bi povećali prihod od rente. Ipak, prema riječima finansijskog stručnjaka, ključ uspjeha ne leži samo u sreći ili brzini, već u razumijevanju vrijednosti ulaganja i dugoročnog planiranja, baš kao i u stvarnom životu, prenosi Mirror.

Stručnjak za lične finansije Martin Lewis otkrio je strategiju za koju tvrdi da je jedna od najefikasnijih u Monopoliju, jer istovremeno povećava vašu zaradu i podiže troškove drugim igračima, čime ih dovodi bliže bankrotu.

Na svom Instagram profilu Lewis je podijelio dio emisije iz 2024. godine pod nazivom „Kako pobijediti u društvenim igrama“, u kojoj objašnjava da kupnja samo tri kuće u igri može povećati vaše šanse za pobjedu.