Forum o državoj imovini: “U BiH na sceni opšta pljačka državne imovine u kojoj uzima ko šta hoće!”

U Bosni i Hercegovini je na sceni opšta pljačka državne imovine u kojoj uzima ko šta hoće i po kojim uslovima hoće – istaknuto je na stručnom forumu “Vrijeme za dogovor: Državna imovina u BiH” koji je održan danas u Sarajevu.

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Šemsudin Mehmedović izjavio je da je riječ o institucionalnoj pljački državne imovine te kao primjer naveo da Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona tu imovinu dodjeljuje općinama koje je onda prodaju.

Naglasio je i da je NSRS usvojila zakon o imunitetu javnih pravobranitelja kako bi mogli verifikovati raspolaganje državnom imovinom bez bojazni od krivičnog gonjenja.

Mehmedović je podsjetio da je on sa svojim kolegama predložio zakon kojim bi državna imovina kao resurs bila stavljena u funkciju razvoja države Bosne i Hercegovine, ne određujući ko će njome raspolagati.

Smatra da bi prvenstveno trebalo utvrditi evidenciju državne imovine, a onda bi se različiti nivoi vlasti dogovorili oko raspolaganja tom imovinom.

Njegov kolega iz Predstavničkog doma PSBiH Jasmin Emrić naveo je da ne očekuje da će visoki predstavnik u dogledno vrijeme intervenisati po pitanju državne imovine, iako je najavio da bi trebalo ublažiti raspolaganje tom imovinom.

Podsjetio je da je Ustavni sud od 2012. nekoliko puta potvrdio da je Parlamentarna skupština BiH nadležna da uredi pitanje raspolaganja državnom imovinom.

Mario Ćosić iz neformalne grupe građana “Zaustavimo nezakonite izmjene Prostornog plana u Mostaru” rekao je da u Hercegovini nestaje na hiljade hektara poljoprivrednog zemljišta, koje “preko noći postaju građevinsko zemljište” grubim kršenjem svih postojećih zakona.

Dodao je da u posljednje vrijeme i sudovi investitorima poništavaju dozvole jer je vlast zaobilazila zakonske procedure kako bi udovoljili pojedincima.

Aida Daguda, direktorica Centra za promociju civilnog društva koji je organizovao današnji forum, istakla je da državna imovina pripada svim građanima BiH koji moraju biti više uključeni u pitanja vezana za tu imovinu jer se tu prelamaju poslovni interesi i korupcija.

Forum je zamišljen kao otvaranje konstruktivnog, stručnog i transparentnog javnog dijaloga o statusu, upravljanju i zaštiti državne imovine uz učešće predstavnika akademske zajednice, relevantnih institucija, civilnog društva, pravne struke, aktivističkih inicijativa, poslovne zajednice, kao i ambasada i međunarodnih organizacija.