Francuska salata: Neizostavan klasik praznične trpeze

Kako se približavaju praznici, u domovima se ponovo šire mirisi tradicionalnih jela bez kojih je teško zamisliti božićne i novogodišnje trpeze. Među njima posebno mjesto zauzima francuska salata, prilog koji je godinama sastavni dio svečanih ručkova i večera.

Poznata i kao ruska salata ili Olivier salata, kod nas se jednostavno naziva francuska. Riječ je o hladnom jelu od sitno sjeckanog povrća povezanog kremastom majonezom, koje se najčešće služi kao prilog uz pečenja i druga praznična jela. Iako djeluje bogato, priprema je prilično jednostavna, a sastojci su lako dostupni.

Šta čini francusku salatu

Osnovu francuske salate čine kuhani krompir, mrkva, grašak i kiseli krastavci, kojima se često dodaju tvrdo kuhana jaja. Majoneza je sastojak koji povezuje sve namirnice i daje salati prepoznatljivu teksturu. Posebne rasprave svake godine izaziva dodatak jabuke, koju neki smatraju nezaobilaznom, dok je drugi izostavljaju. U pojedinim varijantama dodaju se i kukuruz, piletina ili šunka, u zavisnosti od ukusa i navika domaćinstva.

Recept za klasičnu francusku salatu

Za pripremu ove salate potrebno je oko 400 grama graška, 400 grama kuhanog krompira, isto toliko mrkve, 300 grama kiselih krastavaca, tri tvrdo kuhana jaja i jedna zelena jabuka po želji. Za kremasti dio koriste se majoneza, malo milerama, kašika senfa, te so i biber prema ukusu.

Povrće i jaja se očiste i isijeku na sitne kockice. Mrkva i grašak se prethodno skuhaju i dobro ocijede. U posebnoj posudi pomiješaju se majoneza, mileram, senf i začini, nakon čega se svi sastojci lagano sjedine. Salata se ostavlja u frižideru da se dobro ohladi prije posluživanja.

Više od običnog priloga

Francuska salata nije samo dodatak glavnom jelu. Ona je dio praznične tradicije, podsjetnik na porodična okupljanja i recepte koji se prenose s generacije na generaciju. Uz malo pažnje u pripremi i vremena da se dobro ohladi, francuska salata i ove godine ostaje jedno od jela koje s pravom zauzima centralno mjesto na prazničnoj trpezi.