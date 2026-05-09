Fudbaleri Slobode danas na Tušnju dočekuju ekipu Bratstva

Fudbaleri Slobode danas igraju utakmicu 22. kola WWin Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine protiv ekipe NK Bratstvo Gračanica.

Susret je na rasporedu od 17 sati na stadionu Tušanj u Tuzli.

Šef stručnog štaba Hodžić se osvrnuo na prethodni susret u Banovićima, ali i najavio duel protiv ekipe iz Gračanice.

“Imali smo jedno korektno izdanje u Banovićima i s obzirom na tok utakmice, možemo biti pomalo nezadovoljni rezultatom. Kontrolisali smo veći dio susreta, stvarali konkretnije prilike, ali ih nismo realizovali. Nadam se da ćemo sutra potvrditi dobru igru pobjedom i nastaviti podizati formu iz utakmice u utakmicu“, istakao je Hodžić.

Dodao je kako ekipa iz sedmice u sedmicu izgleda ozbiljnije i konkretnije, te da stručni štab vidi mnogo razloga za optimizam u nastavku rada i pripreme ekipe za narednu sezonu.

Fudbaleri Slobode će pred domaćim navijačima pokušati doći do novih bodova u nastavku prvenstva.