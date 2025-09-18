Futsal reprezentacija BiH sutra protiv Belgije

Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine stigla je u Antwerpen, gdje će u petak odmjeriti snage sa selekcijom Belgije u prvom meču doigravanja za plasman na Evropsko prvenstvo 2026. godine.

Putovanje je proteklo bez poteškoća, a nakon kraćeg odmora bh. reprezentativci će večeras obaviti trening i upoznati se s terenom u dvorani Lotto Arena.

Pomoćni trener reprezentacije, Perica Trifković, osvrnuo se na rad ekipe tokom priprema u Zenici.

„Zadovoljni smo načinom na koji su igrači reagovali na plan priprema i odradili šest treninga. Nažalost, Radujković zbog povrede neće nastupiti, ali ostatak ekipe je motivisan i svjestan važnosti utakmica koje slijede. Znamo da će susreti biti zahtjevni i fizički i taktički, ali raduje nas činjenica da su igrači spremni i da su do sada sve odradili besprijekorno, što govori o karakteru tima“, rekao je Trifković.

On je istakao da će večerašnji trening na parketu Lotto Arene biti značajan za prilagođavanje.

„Belgija je kvalitetna selekcija, što potvrđuje i činjenica da su u kvalifikacijama dva puta savladali Srbiju. Riječ je o disciplini i defanzivno čvrstoj ekipi, a mi smo se za njih ozbiljno pripremali. Nadamo se dobrom rezultatu u prvom meču, što bi nam bio dodatni motiv za revanš u Zenici 24. septembra, pred našim navijačima, gdje želimo napraviti veliki iskorak i plasirati se na Euro“, dodao je Trifković.

Prvi duel između Belgije i Bosne i Hercegovine na rasporedu je u petak od 20 sati, dok će reprezentativci BiH do tada odraditi još dva treninga.