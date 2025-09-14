Futsal reprezentativci BiH počeli pripreme za meč protiv Belgije

Futsal reprezentativci Bosne i Hercegovine okupila se u subotu u Trening centru Nogometnog saveza BiH u Zenici te započela pripreme za utakmice baraža za EURO 2026, u kojim će za protivnika imati selekciju Belgije.

Selektor Goran Melher i njegovi saradnici na prvom treningu održanom u zeničkoj dvorani „Bilmišće“, na raspolaganju nisu imali kapitena Srđana Ivankovića i Amera Džindića, koji su sinoć imali nastupe za svoje klubove, ali i oni bi se trebali priključiti pripremama već danas. Ostali pozvani igrači stigli su na vrijeme te su bili na raspolaganju selektoru Melheru.

Futsaleri će i danas trenirati u dvorani “Bilmišće”, a već od sutra prelaze u Gradsku arenu „Husejin Smajlović“, gdje će u uzvratu, 24. septembra u 20 sati, ugostiti Belgijance. “Zmajevi” u srijedu putuju u Antverpen, gdje će u petak, 19. septembra u 20 sati, igrati prvi meč protiv Belgije.