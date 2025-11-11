Ko bi mogao biti glavni pregovarač BiH sa EU

Političke stranke u Bosni i Hercegovini intenzivirale su razgovore o izboru glavnog pregovarača BiH sa Evropskom unijom, a jučerašnji dan donio je niz novih prijedloga.

Srpska demokratska stranka (SDS) odlučila je predložiti bivšeg lidera Mirka Šarovića kao svog kandidata. Ipak, SDS i Partija demokratskog progresa (PDP) najavili su da će u narednim danima održati dodatne razgovore s ciljem postizanja dogovora o zajedničkom imenu.

Na taj način opozicija iz Republike Srpske mogla bi se pridružiti Trojci – koju čine SDP, NiP i Naša stranka – u pokušaju da zajednički dogovore glavnog pregovarača BiH sa EU i dva zamjenika. Cilj je da se proces izbora ubrza i izbjegnu političke blokade u Vijeću ministara.

Već ranije se spominjalo ime Branka Neškovića, bivšeg ambasadora BiH u Velikoj Britaniji, kao mogućeg kompromisnog prijedloga između SDS-a i PDP-a.

Socijaldemokratska partija BiH potvrdila je da za glavnu pregovaračicu predlaže Lejlu Ramić-Mesihović, docenticu i šeficu Odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije na Internacionalnom Burch univerzitetu u Sarajevu. Njena stručna oblast obuhvata međunarodne odnose, vanjsku politiku Evropske unije, demokratizaciju i geopolitiku Balkana, a trenutno obavlja funkciju predsjedavajuće Savjeta za vanjske poslove člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

Naša stranka kandidovala je Lejlu Hasanović, 39-godišnju pravnicu i univerzitetsku predavačicu. Hasanović je diplomirala i magistrirala pravo na Univerzitetu u Sarajevu, a doktorski studij pohađa na Univerzitetu Heinrich Heine u Düsseldorfu. Dobitnica je prestižnih Fulbright i Chevening stipendija, a u fokusu njenog rada su reforme pravosuđa, vladavina prava i korporativno upravljanje. Tečno govori engleski i njemački jezik i majka je troje djece.

Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH ranije je donio odluku da će se pregovarački tim birati upravo u ovom domu, a ne u Vijeću ministara BiH. Odluku su podržale stranke Trojke, opozicija iz RS-a i zastupnici NES-a, dok su SNSD i HDZ BiH glasali protiv, smatrajući da je takav model neustavan i da je izbor u nadležnosti Vijeća ministara.

– Nemamo problem da kažemo zašto je predložen ovaj model. To je da predlagača ne može dati SNSD u Vijeću ministara. Parlament je jedino mjesto gdje SNSD ne diktira procese – izjavio je Saša Magazinović, šef Kluba SDP-a u državnom parlamentu.

Iako konačna imena još nisu potvrđena, jasno je da proces izbora glavnog pregovarača BiH sa EU ulazi u završnu fazu. Naredni dani mogli bi donijeti nove prijedloge i političke dogovore između stranaka koje nastoje da Bosna i Hercegovina dobije pregovarački tim sposoban voditi ključnu etapu na putu ka Evropskoj uniji.