Globalni podaci upozoravaju: HIV i dalje ozbiljan javnozdravstveni problem

Povodom Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a, koji se obilježava 1. decembra, Asocijacija infektologa u Bosni i Hercegovini i „Partnerstvo za zdravlje“ najavili su besplatno testiranje na HIV te hepatitis B i C u 12 gradova, na ukupno 18 lokacija širom zemlje. Aktivnost se realizira uz podršku BHAAAS-a, AIDS Healthcare Foundationa, kao i kompanija „Medicopharmacia“ i „Lenis“.

Prema podacima UNAIDS-a i Svjetske zdravstvene organizacije, u svijetu živi oko 39 miliona osoba s HIV-om, a godišnje se registruje više od 1,3 miliona novih infekcija, dok 630.000 ljudi umire od bolesti povezanih s AIDS-om. Epidemija je i dalje najizraženija u Subsaharskoj Africi, gdje neke države bilježe prevalenciju višu od 20 posto u općoj populaciji.

U Bosni i Hercegovini procjenjuje se da živi između 450 i 500 osoba s HIV-om, a svake godine se evidentira 20 do 30 novih slučajeva. Profesor dr. Rusmir Baljić iz Asocijacije infektologa upozorava da se infekcija najčešće dijagnosticira kod muškaraca između 25 i 45 godina, pri čemu je dominantan put prenošenja spolni kontakt, posebno među MSM populacijom. Naglašava i da je kasno otkrivanje infekcije i dalje veliki problem.

„Upravo zato je ključna uloga testiranja. HIV infekcija u ranim fazama najčešće nema simptome, a osoba može godinama biti nesvjesno inficirana“, poručuje prof. dr. Baljić.

Rana dijagnoza omogućava bolje liječenje i smanjuje rizik prenošenja virusa, a savremena antiretrovirusna terapija danas osobama koje redovno uzimaju lijekove može obezbijediti nedetektabilno virusno opterećenje, što znači da HIV ne prenose spolnim putem. Testiranje se preporučuje svim odraslim osobama barem jednom u životu, dok se osobama iz rizičnih skupina savjetuje češća kontrola.

Svjetski dan borbe protiv AIDS-a podsjeća na važnost suzbijanja stigme, dostupnosti terapije i pristupa tačnim informacijama, uz jasnu poruku – testiraj se, informiši se i štiti sebe i druge.