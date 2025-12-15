GSS Prenj satima izvlačila tijelo stradalog s Visočice: Helikopterska pomoć izostala, spasioci sve iznijeli ručno

Gorska služba spašavanja Prenj objavila je jutros izvještaj o izuzetno zahtjevnoj akciji spašavanja na planini Visočica, gdje je jučer smrtno stradao muškarac nakon pada u provaliju na lokalitetu Potkraj, u kanjonu rijeke Rakitnice.

Kako su naveli iz GSS-a Prenj, Operativni centar Policijske uprave Konjic obavijestio ih je o nesreći u kojoj je jedna osoba izgubila život, dok se s njim nalazio i prijatelj koji se uspio spustiti do stradalog, ali zbog iscrpljenosti i izuzetno teške konfiguracije terena nije mogao samostalno da se vrati, te je bilo potrebno izvršiti i njegovu evakuaciju.

Na teren je odmah upućena petočlana ekipa GSS-a Prenj, kojoj se pridružilo pet spasilaca GSS-a Jablanica. Tokom dolaska, pomoć su ponudili i spasioci GSS-a Kantona Sarajevo, koji su se nalazili u blizini, pa se akciji priključilo dodatnih deset ljudi.

Spasioci su zajedno izašli na greben do mjesta s kojeg je nastradali pao, nakon čega su pokušali osigurati helikoptersku podršku EUFOR-a putem nadležnih državnih institucija. Iako su dva helikoptera EUFOR-a nadlijetala njihovu poziciju, saglasnost za angažman nije dobijena.

– Umjesto rješenja, suočili smo se s prebacivanjem odgovornosti i potpunom nemoći sistema – naveli su iz GSS-a Prenj.

Zbog toga je donesena teška, ali jedina moguća odluka da se krene u ručni transport, iako su spasioci bili svjesni koliko je teren zahtjevan i koliko fizičke snage i tehničkog znanja zahtijeva takav poduhvat.

Iz GSS-a su pojasnili da je izuzetno težak transport iz kanjona Rakitnice do vrha grebena trajao šest sati, nakon čega je uslijedio silazak na drugu stranu terena. Tokom akcije savladano je oko 600 metara visinske razlike, postavljeno 12 sidrišnih tačaka i izvedeno šest momčadskih potega, a potom je nastavljen spust do vozila.

U trenucima kada su snaga i energija spasilaca bili na izmaku, GSS Kantona Sarajevo pozvao je dodatnih 15 spasilaca, koji su stigli kao prijeko potrebna podrška.

– Gdje je državni aparat zakazao, nije zakazalo srce ljudi. GSS Prenj, GSS Jablanica i GSS Kantona Sarajevo pokazali su šta znači odgovornost, humanost i bratstvo na terenu – poručili su iz GSS-a Prenj, zahvalivši svim učesnicima akcije.

Tijelo stradalog muškarca predato je službenicima PU Konjic, nakon čega je izvršen brifing. Svi spasioci su sigurno napustili teren i vratili se svojim kućama kasno iza ponoći.

– Još jednom, hvala dobri ljudi. Ne može to država, ali može GSS – zaključili su iz Gorske službe spašavanja Prenj.