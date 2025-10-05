Guitar Fest Tuzla 2025: Četiri dana muzike, radionica i vrhunskih gitarista

Peto izdanje Guitar Fest Tuzla biće održano od 9. do 12. oktobra 2025. godine na više lokacija u gradu, uz raznovrstan muzički i edukativni program.

Tokom četiri festivalska dana publiku očekuju četiri koncerta, više od 200 majstorskih radionica i predavanja, te nastupi preko 70 svjetski priznatih gitarista i muzičara.

Festival će objediniti koncertni program koji donosi vrhunske interpretacije iz oblasti klasične, etno i džez muzike, dok će edukativni segment kroz majstorske radionice pružiti priliku mladim talentovanim gitaristima da unaprijede svoje znanje i vještine uz podršku renomiranih predavača i umjetnika.

Guitar Fest Tuzla i ove godine potvrđuje status jednog od najznačajnijih muzičkih događaja u regiji, okupljajući umjetnike i ljubitelje gitare iz brojnih zemalja.