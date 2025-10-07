Sarajevska filharmonija i Sanel Redžić otvaraju Guitar Fest Tuzla

Peto izdanje Guitar Fest Tuzla održat će se od 9. do 12. oktobra 2025. godine na više lokacija u Tuzli. Tokom četiri festivalska dana publiku očekuju četiri koncerta, više od 200 majstorskih radionica i predavanja, te učešće više od 70 svjetski priznatih gitarista i muzičara.

Festival je od samog početka zamišljen kao spoj koncertnog i edukativnog programa – s jedne strane donosi nastupe vrhunskih umjetnika, dok s druge pruža priliku mladim gitaristima da kroz radionice i predavanja usavrše svoje znanje i vještine.

Ovogodišnji Guitar Fest Tuzla bit će otvoren u četvrtak, 9. oktobra u 20 sati, koncertom Sarajevske filharmonije, koja se u Tuzlu vraća nakon 15 godina. Orkestrom će dirigovati Samra Gulamović, a kao solista nastupit će svjetski priznati gitarista iz Tuzle Sanel Redžić. Na programu su djela Carla Marie von Webera, Ludwiga van Beethovena i legendarnog Joaquína Rodriga – njegovo čuveno djelo Concierto de Aranjuez za gitaru i orkestar.

Zbog velikog interesa publike, za koncert je u prodaji ostao još manji broj ulaznica koje se mogu kupiti u Marketing službi Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona radnim danima od 8 do 15 sati.

U narednim danima publiku očekuju i koncerti holandskog gitariste Izhar Eliasa u HKC-u Tuzla, portugalskog umjetnika Tiaga Matiasa u Ateljeu Ismet Mujezinović, te završni nastup Guitar Fest orkestra 12. oktobra.

Organizator festivala je Udruženje građana Eminent, koproducent JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, a zlatni partner manifestacije je Lukavac Cement.

Festival podržavaju: Ambasada Kraljevine Nizozemske u BiH, Republika Portugal – Ministarstvo kulture, DGArtes – Direção-Geral das Artes, Fundação GDA, Grad Tuzla, Vlada Tuzlanskog kantona, Turistička zajednica Tuzlanskog kantona, BH Telecom, Guma M, HKC Tuzla, JU Centar za kulturu Tuzla, Golden Tours Tuzla i Sulayr Music.