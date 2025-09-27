Halilović upozorava: Potrebno istražiti uticaj energetskih napitaka na zdravlje mladih

Zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Suada Halilović, uputila je inicijativu prema Vladi Federacije BiH, Federalnom ministarstvu trgovine i Federalnom ministarstvu zdravstva, kojom traži da se izradi stručni elaborat i analiza o uticaju energetskih napitaka na zdravlje djece i mladih.

Inicijativa je podnesena na osnovu Člana 11. i Člana 116. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, a cilj je da se nadležna ministarstva uključe u proces prikupljanja i sistematizacije relevantnih podataka, te da se utvrde naučne i stručne osnove za eventualne mjere zaštite javnog zdravlja.

Ciljevi inicijative su prikupljanje i sistematizacija naučnih podataka o sastavu i uticaju energetskih napitaka, posebno kada je riječ o kofeinu, šećeru i drugim stimulativnim supstancama, zatim procjena zdravstvenih rizika koje konzumacija ovih napitaka nosi za djecu i mlade, uključujući moguće poremećaje spavanja, koncentracije, mentalnog zdravlja i kardiovaskularnog sistema.

Ciljevi su i uporedna analiza prakse u zemljama Evropske unije i šire, gdje se već razmatraju ili primjenjuju ograničenja vezana za konzumaciju i prodaju ovih napitaka, kao i izrada preporuka nadležnim institucijama u vezi s eventualnim mjerama zaštite, edukacijom roditelja i mladih, te regulacijom prodaje i promocije energetskih napitaka.

Zastupnica Halilović naglašava da je cilj inicijative pružiti donositeljima odluka relevantne i provjerene podatke, a javnosti i roditeljima jasne i stručne informacije o štetnosti i posljedicama konzumacije energetskih napitaka kod djece i mladih.

– Polazeći od principa zaštite javnog zdravlja, smatram da je neophodno da se ovakav dokument pripremi u saradnji sa stručnjacima iz oblasti medicine, javnog zdravlja, nutricionizma i pedijatrije – ističe zastupnica Halilović.

Halilović je još u aprilu ove godine podnijela inicijativu prema nadležnim institucijama u Federaciji BiH za pripremu zakonskog rješenja kojim bi se zabranila prodaja energetskih napitaka maloljetnim licima.

U odgovoru Vlade Federacije BiH zastupnicima je tada navedeno da u Federaciji BiH ne postoje provedena istraživanja o štetnosti energetskih napitaka na maloljetnike, što je bio ključni razlog za novu inicijativu kojom se traži izrada stručnog elaborata i istraživanje uticaja ovih proizvoda na zdravlje djece i mladih, saopćila je Suada Halilović, zastupnica u PD Parlamenta FBiH.